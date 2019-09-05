FinTech發展迅速「要積極培養科技人才」　張傳章：創新是經濟成長的引擎

▲金管會副主委張傳章。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

「保險AI大賞」利用人工智慧演算法，篩選出全台灣「CP值最高」26張保單，受各界矚目。金管會副主委張傳章4日致詞時表示，感謝大賞活動表揚壽險業設計保障型商品付出的努力和貢獻，但面對台灣人口老化的議題，金管會透過政策鼓勵保險業者多開發保障型保單，除了有3大優惠措施重點，他也提出3個期許，希望大家攜手努力。

根據行政院國發會研究資料，台灣人口於2018年，65歲以上老年人口占比超過14%，正式邁入「高齡社會」；並預估台灣在2026年，65歲以上老人人口比率將超過20%，進入「超高齡社會」。

從學術界轉調至金管會擔任政務副主委，張傳章引述資料表示，人口老化是全世界的趨勢，也是每個國家都需要面臨和解決的問題，但台灣在7年後就要進入「超高齡社會」，比美國、日本還要來得早，「極速老化改變人口結構，對於台灣是一大挑戰。」

為了因應人口老化議題，張傳章說，金管會這幾年也提出了許多的政策，希望透過政策鼓勵、誘導保險業者多設計保障型商品與高齡化商品，讓這些商品能在保險市場上提高占比。

張傳章統整金管會的3大優惠措施，第一，為了鼓勵壽險業者發行保障型保單，特定保障型保險商品的「責任準備金」加碼利率可以優惠，上限是0.25%。第二，若發行保障型相關的商品，「保險安定基金」提撥的比例就可以降低。第三，保險商品的審核程序上原本是完整的審查，若發行保障型商品，也會給予商品審查獎勵，加速並鼓勵發行保障型商品。

「台灣社會老人化的問題非常嚴重，保障型的商品是一個市場。」面對現場的壽險業者，張傳章也提出了3個期許，第一，保險業都要積極培養人才，尤其是數位科技人才，因為「金融科技」（Financial technology, FinTech）發展迅速，如何積極培養人才就是非常重要的議題之一，「人才就是產業發展的起始。」

第二，保險業應勇於作金融創新。張傳章引述奧地利經濟學家熊彼特（Joseph Schumpeter）的名言「創新是經濟成長的引擎」，更以自己的「創新」為例：「雖然我不是念保險，我是念財務工程，但投資類型的保單我也不陌生。」他解釋，這句名言若引用至金融業，意思就是：「未來的金融業，你要成長，唯有創新。」

張傳章最後也強調，保險業必須落實「風險控管」。對他而言，這件事情非常重要，「唯有落實風險控管，保險業才能永續經營。」並期許大家攜手努力。

【延伸閱讀】

►保險AI大賞／大數據篩選出全台26張「最高CP值」保單 台灣人壽穩坐獎王寶座