一份早午餐賣180！妹子怨「根本大麥克拆開」：賣裝潢？　網曝現實面

▲早午餐示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

現在許多人喜歡趁休假日，和朋友、家人共進早午餐，有的網美店更是一位難求，沒訂位吃不到。一名女網友對此相當不解，吐槽問「為什麼早午餐賣那麼貴」，她更直言，根本只是大麥克拆開來賣而已。

女網友在PTT發文表示，一份早午餐有2片煎肉餅、少許生菜、3片麵包、一些薯條，以上這些食材加上擺盤，就能賣到180元，這讓她十分傻眼，「等等...這根本只是大麥克拆開來賣阿阿阿！」

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▲原po認為，明明同樣食材，拆開擺放就能貴上好幾倍。（圖／翻攝自PTT）

而另一種看起來高級一點，內容物包含炒蛋灑海苔粉、炒紅黃椒、炒雞肉，再搭配2片麵包，女網友估算，外面少說也能賣200元，但她覺得並沒有這價值，「紅黃椒跟肉就是便當一份的量，麵包就是巷口麵包店，一包土司裡的2片，炒蛋也就兩顆蛋，早午餐店是不是吃裝潢的呢？」

她也提到，一般早餐店漢堡賣5、60塊錢，然而早午餐店拆開來賣，就能貴上好幾倍，「一般早餐店也有人力店租阿，食材我是吃不出來啦，而且早午餐又不是握壽司那種，需要一堆技術的，我炒出來跟我阿嬤炒出來的，都跟早午餐店差不多，不過...主打手工麵包之類的早午餐店另當別論」。

▲很多人覺得，早午餐是吃氣氛的。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

對此，鄉民紛紛回應，「因為叫早午餐，一餐當兩餐賣」、「老實說吃氣氛的，在早午餐店吃比較放鬆」、「早午餐我都自己做，成本50元以下」、「早午餐明明有排餐那些的啊？我覺得1、2百還好啦」。

而不少網友也點出現實面，表示「房租、裝潢、人力算進去不貴了啦，畢竟店租很貴」、「其實拉高價錢隔開客源也是理由之一」、「價格=地租+生產要素+利潤」、「吃裝潢吃店租，好一點的吃食材品質」。

也有內行回應，「拆開來吃必須要每一種都好吃，若講究養生又不能放太多調味料，變成要挑比較好的食材，另一方面，用餐時間也會拉長，店家裝潢也會設計成能久坐的，因此裝潢費也含在裡面，早午餐還講究擺盤，有些還講究餐具，這些都是要花時間研究、花錢購買的。」

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