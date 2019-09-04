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搭高鐵這站下車！中等水準卻「周邊荒蕪」乘客少　他好奇問：哪站最沒必要

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▲▼高鐵,返鄉,人潮,上車。（圖／記者周宸亘攝）

▲高鐵是許多人返鄉最主要的交通工具。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名男網友在PTT發文，說他人在某個南部高鐵站，「周邊幾乎一片荒蕪，而且乘客真的是不多，不過這個站運量在高鐵已經算中等水準的了」，讓他忍不住問卦，「目前哪一個高鐵站最沒必要呢？」看到貼文後，馬上有人猜出他身在哪個高鐵站，其他網友則分析討論各高鐵站的狀況。

這位男網友在PTT的Gossiping問卦「哪一個高鐵站最沒必要？」文中形容身處的南部高鐵站周邊一片荒蕪，乘客也不多，但站運量在高鐵已經算中等水準。網友就直猜「你說的是嘉義嗎？」讓原PO回應「唉唷這樣就猜到了。」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，不少人紛紛留言討論「沒存在必要」的高鐵站，「絕對是苗栗、雲林」、「嘉義高鐵真的超荒涼，晚上有次比完賽搭BRT從嘉義市去的路上一片黑」、「原本的編制就好」、「高鐵只在意台北人方便，其他地點都選的很迷」、「彰化第說第二沒人敢說第一」、「嘉義非常有用，可以同時服務很大的區域，嘉義甚至可以服務雲林北港跟台南新營」、「苗栗彰化，單月進出站都不到10萬」、「南港板橋，搞得北部的高鐵不像高鐵。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲▼高鐵，高鐵車廂，高鐵座位，讓座。（圖／記者陳致平攝）

▲原PO問，哪一站高鐵沒必要蓋。（示意圖／記者陳致平攝）

還有許多網友表示，「官方數據，拉到下面 有各站每月搭乘人數，雲林、嘉義搭的人算多了，彰化苗栗根本搞笑」、「彰化雲林嘉義台南的地點都太偏僻了啦」、「彰化吧，其實是給社頭北斗地方用的，彰化市區去台中站比較近」、「那些站一小時一班車有啥好比」、「看了數據，彰化搞笑。」

其中不少人點名台南，原因則是地點問題，「台南高鐵站蓋的地方真的廢到笑」、「台南高鐵應該搬到新市跟台鐵共構」、「台南高鐵的位置真的很尷尬」、「台南點爛+1」、「台南要找更好的點真的太難，有台鐵區間車連接加上接駁巴士已經是盡力了」、「其實都滿需要的，但是台南的地點真的是最智障的。」

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