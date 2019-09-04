備胎男約會結局逆轉勝　PTT曬反告白卡片閃瞎鄉民

▲原PO分享女友以UNI瓶標一張一張剪貼，花費時間製作的驚喜卡片，一PO文即被網友噓爆。（圖／翻攝自PTT）



記者趙永博／綜合報導

一名剛出社會不久的男網友，在PTT男女版上貼文，分享自己暗戀已久的學妹在生日的時候，如何以手繪卡片反告白。文章一貼出，就引起大批鄉民瘋狂撻伐，直呼「太閃了」。

原PO在文中表示，自己有一名暗戀已久的學妹，一直不敢跟她告白，擔心一說出口就連朋友都當不成，因此把愛慕之意放在心中，直到某天學妹表明她有個心儀對象，而且想要在自己生日當天跟對方告白，這讓原PO大崩潰。沒想到，學妹生日的前一天找上原PO求助，因為被對方放鴿子，想求原PO陪她過生日，原PO頓時心灰意冷，意識到自己僅只是備胎。

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▲不少網友開心更表示，「卡片超有心的」、「這種感覺一定很甜美」、「要幸福喔」。（圖／翻攝自PTT）



就在原PO帶著禮物及不甘願的心情赴約時，學妹卻給原PO一個驚喜，為了感謝原PO陪過生日，要送給他一張手工卡片，當原PO打開卡片，才發現原來自己就是她口中的「心儀對象」，讓原本要告白的他，被學妹用卡片反將一軍。原PO還發現，卡片原來這是學妹花了很多時間、心思，用漸層瓶標一張一張手工剪貼所做的小卡。

鄉民看到卡片後，紛紛憤怒的表示「閃屁!怒噓一波」、「根本欠噓啊!」、「可以讓人發空白文嘛」、「大過份了」、「這不是我要的劇情走向啊」，短短一小時內文章就被噓爆。不過，雖然這篇閃光文讓鄉民噓聲連連，但也有網友都羨慕的表示「別人的學妹總是不會讓我失望啊」，更有鄉民給予祝福「恭喜呀~ 紅喜氣」、「恭喜妳~好好珍惜」、「覺得很感動」、「祝福你們一直幸福下去唷」、「好甜啊～」。