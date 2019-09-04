車輪餅口味大戰！基本盤「紅豆VS奶油」他選後者多踩雷　鄉民吵翻：這才雷

▲車輪餅是許多人喜歡的傳統點心。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

車輪餅是台灣常見點心，路過攤販總讓人忍不住買來解饞。有網友發起閒聊，說他每次買車輪餅的時候，安全牌都買紅豆數量比較多、奶油比較少，「因為奶油口味的雷太多了，好吃的很好吃，很雷的很雷」，認為反而紅豆大部分只有甜度乾度的差別、比較不會雷，「車輪餅的奶油口味是不是最容易遇到地雷？」

這位網友在PTT的WomenTalk發起閒聊，「每次我買車鼓餅時，安全牌都買紅豆數量比較多，奶油比較少」，認為比起奶油口味，紅豆口味比較不會遇到雷，「大部分只有甜度乾度的差別。」

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看到貼文後，卻馬上有人直呼明明紅豆最雷，「紅豆才雷」、「有沒吃過沒透的紅豆」、「其實奶油的雷比不上紅豆的差異那麼大」、「奶油最安全吧！紅豆口感差異很大」、「奶油有現成的粉可以調，味道不會差很多」、「奶油最安全，台灣味道都差不多」、「紅豆才雷+1，奶油要弄得難吃也不容易。」

也有網友討論別的口味，「鹹味的比較容易遇雷」、「我覺得都還好～只有一次吃到泡菜的很雷，味道超不搭」、「花生醬的車輪餅意外好吃」、「最好ㄘ的是鮪魚玉米」、「芋頭最雷吧！有些店家直接用豆沙加色素跟化學香料調味以假亂真」、「菜哺或起司馬鈴薯最推。」

不過其中不少人力挺原PO，「奶油最雷+1，之前叫紅豆，買回家是奶油，難吃到爆」、「紅豆加糖反而變因不大吧！奶油變因很多」、「奶油雷的很可怕啊……結塊的粉粉的都很可怕」、「奶油吃過很難吃的，謎樣的味道」、「奶油才雷，說最安全的人是不是沒吃過好吃的奶油口味」、「奶油有分，像卡士達跟比較透明的奶油，口味差好多。」

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