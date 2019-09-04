「不合理3點」批台灣餐廳！他問10%服務費該收嗎　留言噴怒氣：爛透了

▲台灣很多餐廳都會收服務費。（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

比起國外餐廳直接給服務生小費，台灣餐廳大部分都是在結帳時直接收取服務費，就有網友發文問卦，檢討「台灣餐廳到底該不該收10%服務費」，並提出3點，說他個人覺得不合理。看到貼文後，其他人也紛紛留言，「看店家啊！有些服務很好的應該啊」、「最靠北的是服務費收了，服務生還是領底薪。」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，提出3點說他個人覺得台灣餐廳收10%服務費很不合理，「1.那堆服務生餐廳本來就是付時薪」、「2.多的那10%，完全是被飯店或餐廳賺走」、「3.服務費既然不是給工作人員，那可不可以覺得食物價值值多少錢一次報價？」

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原PO也說，何況有些餐廳是真的沒在服務，「我真的靠杯過沒有任何服務，店家不收我10%」，最後他直問，台灣的飯店或餐廳該不該收這10%服務費。

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▲原PO認為台灣餐廳收10%服務費很不合理。（示意圖／CFP）

看到貼文後，許多人都覺得不合理，「10%給餐廳超北爛，爛透了」、「這10%真的給服務生就可以接受，額外服務費不給服務生是什麼道理」、「變成只是變相多收錢而已」、「覺得服務費是服務生的，不該是店老闆的錢」、「很多收了10趴根本沒服務，還要自己拿餐具，不如直接給服務生」、「額外加價手段而已。」

還有網友說，「最奇怪的是用趴數算，吃2000要給200服務費，吃6000變600，服務又沒有變多」、「很多都是送餐點、換一次茶水，沒了」、「不是不想付，多少錢你寫清楚。又用什麼服務費加10%，聽到就很不爽，服務費是這樣收的嗎」、「我個人是覺得上餐點菜就算服務了，而且你通常也不會自己收餐盤吧！」

其他人則紛紛留言，「變相漲價啊，一開始就寫明你也不能怎樣」、「反正那些標榜不收的都算在餐點價格裡了」、「寫明的沒差啊！賤的是那種不寫的」、「還有那種全面9折，都是又寫服務費+10%」、「你的餐點值多少就寫在菜單上，是覺得自己的專業不值錢到用服務費才能生存嗎? 支持餐廳合理收費，但不支持用服務費來賺錢。」

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