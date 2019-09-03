癌末爸爸圓夢　坐推床「陪第一天上幼兒園的女兒進教室」　　

▲曾先生向院方表示，希望能參加女兒的第一個開學典禮。（圖／新竹國泰醫院提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名癌末的曾爸爸，因知道自己時日無多，所以特別珍惜與家人相處的每一刻，他雖知道自己體力可能不堪負荷，但仍鼓起勇氣向醫護人員表示，「不想錯過女兒的第一次上學」。醫護團隊為了圓曾爸爸的夢，做了各種評估與準備，最後在醫護人員、幼兒園及救護車的幫助之下，順利完成曾爸爸的心願。

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▲在各方的協助之下，曾先生順利與家人一同出發前往幼兒園。



新竹一名38歲的曾姓男子於2018年3月求診發現肺癌、頸部淋巴併腦轉移的狀況，2019年4月曾先生開始住院接受化療，由於治療期間發生呼吸困難等症狀，也讓他感到生命脆弱及無常，曾先生不願家人陷入難以抉擇的窘境，因此明白的告訴安寧個管師，知道自己不會好、不想痛苦、心中害怕、恐懼及無助，因此開始與個管師討論生死。

「自己的生死、自己做決定」，曾先生向求診的新竹國泰醫院表示自己的想法，院方除了提供「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」之外，醫療團隊也同時協助曾先生了解包括疼痛控制、末期症狀與照護、善終準備等等。曾先生向院方表示，非常捨不得年幼的女兒，即使知道自己的身體已無法負荷，但仍希望能陪著今年即將上幼兒園的女兒一起經歷「開學典禮」。

▲曾先生看見醫院製作的影片，仍然止不住淚水。

曾先生的主治醫師翁菁甫醫師聽到後，馬上召集院內相關同仁組成團隊開始展開評估與聯繫，同時幼兒園也表示願意給予幫忙，更有紅俥救護車表達願意無償協助接送曾先生。一行人就這樣在8月31日的開學日一早，陪著曾先生和親愛的女兒準備開學去。

醫療團隊和曾先生急妻、女一早就到虎林國小附設幼兒園，雖然小女兒也如同一般幼兒園新生感到不安、害怕，甚至哭著找媽媽，但對曾先生來說，已是順利圓了心願。而為了完整記錄這一刻，院方的安寧團隊也將當天的開學畫面以及曾先生對女兒的祝福，剪輯製作成短片，作為醫院替曾先生準備送給女兒開學的禮物。