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超幼齒火山孝子！小一生帶急用零錢「打賞老師」…媽阻止還神回　截圖曝光　

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▲▼超幼齒火山孝子！小一生帶急用零錢「打賞老師」…媽阻止還神回　截圖曝光　。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

▲媽媽從學校導師那裡得知孩子超萌行徑。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

記者張靖榕／綜合報導

一名當媽媽的網友給剛上小一的孩子帶零用錢以備不時之需，緊急時候還能夠打公共電話聯絡，但她萬萬沒想到，孩子竟然把錢都拿去打賞給一位老師。她從班導師那得知孩子行徑後，又好氣又好笑，「孩子那是老師不是街頭藝人」。網友幽默留言，「這小子有當火山小子的天賦」、「當抖內乾爹，從小做起。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，自己一再提醒孩子零用錢是準備給急用時用的，沒有必要就不要花掉，「想不到…居然給我拿去當打賞的小費！打賞對象還是老師！」她PO出和老師的LINE截圖，對方告訴她，「今天上閩南語課時，閩南語老師上課彈完吉他後，（孩子）還拿錢出來說要給閩南語老師。」小孩天真的突發狀況讓當媽媽的也只能說聲抱歉。

請繼續往下閱讀...

▲▼超幼齒火山孝子！小一生帶急用零錢「打賞老師」…媽阻止還神回　截圖曝光　。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

▲原PO表示「你484弄錯什麼了」。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

「孩子，那是老師不是街頭藝人」，當小孩聽完原PO諄諄教誨之後，還一臉認真地回答「可是我真的覺得老師彈得很好聽啊」。看來小孩的思想被街頭藝人和抖內的框住了，暫時還繞不出來，不知道老師不能收錢，原PO也只能無奈表示，「你484弄錯什麼了」？

網友們紛紛留言，「這麼小就有當火山孝子的傾向，以後千萬別讓他轉戰酒店」、「當抖內乾爹，從小做起」、「小孩好可愛！還懂得抖內」、「還好打賞的對象不是正妹女老師」、「慘…我老公都拿『鈔票』給我女兒投街頭藝人。」

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