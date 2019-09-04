網戀13歲少女相約「菜園壞壞」　男友省下開房錢2個月嗨5次

▲陳男網戀小蓮，卻不顧女友年紀還小，交往2個月就發生5次性關係。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園20歲的陳姓男子透過臉書認識年僅13歲的少女小蓮（化名），兩人進而交往成為男女朋友，後來他提議見面，卻為了省開房間的錢相約在菜園「開戰」，光是2個月內就發生5次性行為，最後因為女方家長察覺有異報警，被桃園地檢署檢察官依對未滿14歲少女性交罪起訴。

檢警調查，陳男是在去年11月透過臉書結識小蓮，兩人互加好友之後時常聊天，越聊越投緣進而成為男女朋友，但他明明知道小女友才13歲，卻在相約見面之後將人帶回家，加上為了省下開房間的錢，乾脆就在偏僻的菜園發生性關係。

▲陳男第一次與小蓮嘿咻是在住家附近的菜園。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

雙方發生性關係後仍持續見面，小蓮也沒有感到反感，甚至同意讓男友來家中約會，光是從2018年11月到2019年1月間，兩人就發生5次性行為，後來是因為她的家人察覺有異，檢查手機竟然發現曖昧訊息，整起事件才被揭穿。

由於陳男到案後坦承犯行，加上有醫院驗傷報告佐證，桃園地檢署檢察官認為他犯行明確，最後依5個對未滿14歲少女性交罪，將他起訴。

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