　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網戀13歲少女相約「菜園壞壞」　男友省下開房錢2個月嗨5次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲陳男網戀小蓮，卻不顧女友年紀還小，交往2個月就發生5次性關係。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園20歲的陳姓男子透過臉書認識年僅13歲的少女小蓮（化名），兩人進而交往成為男女朋友，後來他提議見面，卻為了省開房間的錢相約在菜園「開戰」，光是2個月內就發生5次性行為，最後因為女方家長察覺有異報警，被桃園地檢署檢察官依對未滿14歲少女性交罪起訴。

檢警調查，陳男是在去年11月透過臉書結識小蓮，兩人互加好友之後時常聊天，越聊越投緣進而成為男女朋友，但他明明知道小女友才13歲，卻在相約見面之後將人帶回家，加上為了省下開房間的錢，乾脆就在偏僻的菜園發生性關係。

鄉下,農田,偏鄉（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲陳男第一次與小蓮嘿咻是在住家附近的菜園。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

雙方發生性關係後仍持續見面，小蓮也沒有感到反感，甚至同意讓男友來家中約會，光是從2018年11月到2019年1月間，兩人就發生5次性行為，後來是因為她的家人察覺有異，檢查手機竟然發現曖昧訊息，整起事件才被揭穿。

由於陳男到案後坦承犯行，加上有醫院驗傷報告佐證，桃園地檢署檢察官認為他犯行明確，最後依5個對未滿14歲少女性交罪，將他起訴。

►超爽DER！點我現賺 2188

ET快訊
快訊／玲玲變胖轉中颱！豪大雨續炸到周末　法西颱風最快今生成
娶26歲純情牌嫩妻！震驚發現老婆「藏7年秘密」…他崩潰要離婚
郭台銘美女幕僚劉宥彤「一句話得罪曾馨瑩」　被休假2周…內幕曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

簽完「不准搞失蹤」條約人妻離家10天　夫找到人先離婚再討200萬

女大生哭喊「想想你女友」仍遭指侵　男同學稱一夜情「敗給舉手」

每10天摩鐵開戰一次！人妻瞞夫「夾娃娃」　結局只有小王揹雙罪

西門町屁孩酒後耍狠被痛扁！長腿女友「肉身擋拳」緊抱…鄰居看傻

朋友好心借40萬週轉金　他多次耍賴爽約遭6人持棍棒圍毆

女大生陳屍百齡橋下...身旁赫見昏迷少年　離奇命案真相曝光

高雄豪雨騎士「煞不住」撞車　空中轉體2圈落地痛喊：我的腿斷了

玲玲捲起「瘋狗浪」！宜蘭釣客站3米高被打落　雙腿骨折變形

中山高麻豆段4輛聯結車大追撞1死1傷　疑疲勞駕駛肇事

網戀13歲少女相約「菜園壞壞」　男友省下開房錢2個月嗨5次

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

高雄豪雨騎士「煞不住」撞車　空中轉體2圈落地痛喊：我的腿斷了

玲玲捲起「瘋狗浪」！宜蘭釣客站3米高被打落　雙腿骨折變形

中山高麻豆段4輛聯結車大追撞1死1傷　疑疲勞駕駛肇事

網戀13歲少女相約「菜園壞壞」　男友省下開房錢2個月嗨5次

簽完「不准搞失蹤」條約人妻離家10天　夫找到人先離婚再討200萬

半夜停車場「男女交疊」…眾強光突照車內狂敲窗　銀行員簽300萬本票後悔了

國道貨櫃、砂石4車連環撞！　司機卡住「身體扭曲變形」死亡

快訊／中山高24K客車追撞貨車　貨車翻覆水果散落2人傷

女大生哭喊「想想你女友」仍遭指侵　男同學稱一夜情「敗給舉手」

快訊／國道麻豆貨櫃、砂石「4車連環撞」1死1傷　司機卡駕駛座當場不治

爆洋基731差點換到藍鳥終結者　最終僅換到小聯盟球員

美方加收關稅後兩天　劉鶴會見「美中工作小組」主席

過世爺連2次入夢「腳不舒服要看醫生」　孫女聽嬤問一句：眼淚默默留下

從事傳銷業賺不到錢？　公會秘書長：外行！數字解讀錯誤

快訊／大貨車倒在鐵軌旁！　台鐵集集線濁水=龍泉路線中斷

金葉名氣餅插旗板橋環球9/15開幕　板橋人想吃不用跑台北市

特斯拉、Nissan、Jaguar電動車三方大亂鬥　是白老鼠還是前瞻者？

捷絲旅台北西門10週年大翻修搶攻年輕客群　試營運每晚3千有找

快訊／玲玲變胖轉中颱！豪大雨續炸到周末　法西颱風最快今生成

「打了一個超大的雷」高雄湖內區驚天巨響後大停電　預計搶修2小時

社會熱門新聞

19歲女喊「想要」！處男勇敢去..

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補..

快訊／國一南下重大車禍！超車不..

男女交疊糗被徵信社抓　他簽30..

即／國道連環撞「1死1傷」　駕..

人妻「夾娃娃」　結局僅小王揹雙..

屁孩酒後耍狠被痛扁！長腿女友肉..

他帶「小六妹」摩鐵啪…女方父母..

男酒後不爽嗆看三小　小女友勸架..

前立委遭爆欠債600萬　問題明..

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用..

BMW對決 MX-5　北宜廝殺..

指侵女同學　男大生掰：是一夜情

女大生離奇陳屍百齡橋下真相曝光

更多熱門

相關新聞

酒駕釀3死！26歲司機收押未禁見

桃園市蘆竹區24日清晨發生小貨車朱姓駕駛酒駕撞上環保志工與路人，造成3死4傷慘劇，而桃園地檢署晚間以朱男涉及酒駕致人於死、過失致死罪，且有逃亡之虞，向桃園地方法院聲請羈押獲准。

男染髮被灼傷　女美髮師起訴

男回家5天死房內「嘴角滲血」　凶手是友人

涉A禮券餐券　欣桃前董座總經理交保

桃園逆子弒母斷頭案偵查終結

關鍵字：

桃園地檢署

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

劍魚只活1天！玲玲開眼恐成中颱

乖孫出國工作想家　一看阿嬤「自拍」笑崩

好市多中和店將實施新政策　網推爆

17歲小哥「晚餐都吃薯條」3年後眼竟失明

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面