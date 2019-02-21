涉A禮券和餐券　欣桃天然氣前董座、總經理交保

▲欣桃天然氣前孫姓董座和邱姓總座，涉A禮券、餐券交保。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

由退輔會投資的「欣桃天然氣」前孫姓董事長、邱姓總經理，因在4年任內利用職務之便，涉A公司禮券、餐券，並各分得數百萬，損害欣桃公司股東權益，案經桃園地檢署偵辦，21日依違背職務之行為致公司損害達500萬元，罪嫌重大，惟無羈押之必要，孫、邱各諭知50萬交保，同案宋姓女會計則以3萬元交保。

桃園地檢署指出，欣桃天然氣公司前孫姓董事長 (66歲)、邱姓前總經理 (69歲)為牟私人利益，於2014年至2017年間，於執行公司事務時，常假藉激勵員工、推廣業務等理由，經常指示各業務部承辦人上簽發放交際費予邱總、孫董使用，並由邱總指示宋姓會計組長 (女、58歲)逕向出納組動支現金購買郵政禮券或其他餐券，供邱總、孫董自行保管私用，後續未再向欣桃公司交代禮券去向，4年各分得數百萬元，致生損害於欣桃公司股東權益。

案經桃園地檢署指派李家豪檢察官偵辦，經深入蒐證分析後於20日上午，由李家豪檢察官指揮桃園市調查處，搜索邱總的住處及欣桃公司辦公室，並傳喚孫董、邱總、宋女及證人共5人到案說明，經檢察官偵訊後，今依違背職務之行為致公司損害達500萬元罪嫌重大，惟無羈押之必要，分別諭知具保50萬元、50萬元、3萬元，該案將持續深入追查釐清全案，以保障公司股東權益。

據指出，欣桃天然氣公司為退輔會轉投資事業，是依公司法設立之民營公司，並為股票公開發行公司，長年來被指是獨門生意的公司。