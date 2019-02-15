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桃園逆子弒母斷頭案　檢：「泯滅人性」請法官處以死刑

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▲桃園逆子弒母斷頭案偵查終結。（圖／ET資料照）

▲桃園逆子弒母斷頭案偵查終結。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

去年10月間，發生在中壢區陸光六街某眷村大樓逆子梁某，持菜刀追砍母親並斷母頭顱駭人聽聞命案，桃園地檢署今偵查終結，依殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴，下午將在押被告梁某移送桃園地院審理。檢方並以梁某手段兇殘，已泯滅人性，犯後未能誠實面對司法程序，避重就輕，建請量處最嚴厲之刑。目前我國最嚴厲之刑為死刑。

檢方起訴書指出，梁某於去年10月17日下午6時15分許，在桃園市中壢區陸光六街27號12樓住處，因與其卓姓母親（66歲）發生衝突，竟至廚房持菜刀追砍母親，並猛力朝母親頭部、雙臂及身體多處揮砍，造成卓母的頭部受到10道重砍傷痕、雙臂上肢約有27處重砍傷痕及胸部、腹部有多處淺層刀傷，致卓母因全身約37道銳創出血、腦髓挫傷及蜘蛛網膜下腔出血，最後因出血性休克及中樞神經休克死亡。▲桃園逆子弒母斷頭案偵查終結。（圖／ET資料照）

▲發生逆子弒母斷頭案的中壢區陸光六街某眷村大樓。（圖／ET資料照）

梁某在母親頭部及雙臂猛力重砍多達37刀，刀刀見骨，並在卓母因失血過多氣絕身亡後，甚砍下頭顱及左手腕，並將頭顱朝連接廚房的後陽台外拋丟，左手腕則留在房間內。同日晚間7時許，警方據報破門而入後，發現卓母已慘死屋內而當場查獲，並扣得行兇所用之菜刀及開山刀。

案經桃園地檢署檢察官吳靜怡、指揮中壢警分局偵辦，今偵查終結，依刑法第272條第1項殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴，下午將在押被告梁某移由桃園地方法院審理。檢方並指出，由於梁某手段兇殘，實令人髮指，顯已泯滅人性，所生危害甚鉅，惡性匪淺；且犯罪後未能誠實面對司法程序，避重就輕，飾詞圖卸，態度不佳，難認悛悔，建請量處最嚴厲之刑，以儆效尤。

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關鍵字：桃園逆子弒母斷頭案,桃園地檢署,泯滅人性,最嚴厲之刑

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