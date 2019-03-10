男子回家5天死在房內地板上「嘴角可疑滲血」　檢追出凶手是友人

▲男子5天未出門房東發現已死亡，疑遭友人宮廟後方痛毆造成。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

神明有看到，凡事不要太莾動？！六、七名男子，去年4月間群聚在桃園一宮廟後方空地，邊喝酒邊下象棋，其中一名黃姓男子懷疑另名黃姓友人使詐，竟動怒朝對方左臉揮拳、拉扯，黃全身是傷回家，多日後經房東發現死亡在屋內；檢方相驗發現他嘴角滲血、顱內出血，疑外力造成，認定動手的黃男涉重嫌，依傷害致死罪嫌將他起訴。

檢警調查指出，55歲的黃男在去年4月14日當天中午12點多，和五、六名朋友在桃園一宮廟後方空地邊喝酒邊下象棋，但他認為其中一名同為黃姓的友人，下棋過程頻頻耍詐害他不斷敗陣，相當生氣加上酒精催化下，一時情緒激動就朝對方左臉揮拳，二人並扭打成一團。

而遭痛毆的黃男回家後，因5天都沒有出門，樓下房東直覺有異，主動上樓敲門卻都沒反應，打開門才驚覺黃已經倒臥在地上，整個人身體僵硬沒了氣息，法醫解剖發現，黃顱內出血、臉部刮傷，手腕也有瘀腫，認為是外力導致。

桃園檢方相驗後進行偵辦，黃到案時坦承犯行，表示不滿友人耍詐才動手打人，另經調閱現場監視器，並傳訊當時在場朋友詢問，檢方認為黃嫌疑重大，偵結依傷害致死罪嫌起訴他。相驗發現他嘴角滲血、顱內出血，疑外力造成，認定動手的黃涉有重嫌，依傷害致死罪嫌起訴他。