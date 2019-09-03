女大生陳屍百齡橋下...身旁赫見昏迷少年　離奇命案真相曝光

▲2019年3月1名女大生遭發現陳屍溝渠一旁有名少年昏迷，檢警日前以意外落水結案。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市2019年3月間，1名淡江女大生遭發現陳屍百齡橋下溝渠內，一旁還有1名少年躺在地上，警方事後追查發現，女大生與少年相約抽水站旁飲酒，應是不慎跌落一旁的大排溝渠內溺斃，最後認定失足意外簽結。

檢警調查，2019年3月13日清晨6時許，1名16歲的袁姓少年遭人發現倒臥百齡橋旁的抽水站草皮上，警方到場赫然發現一旁的溝渠內竟還有1名25歲的魏姓女大生，面部朝下當場溺斃。

▲魏姓女大生與袁姓少年在抽水站飲酒，最後袁男昏迷，女大生卻失足落水溺斃。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方展開調查，發現魏女住處有大麻捲菸器，懷疑2人生前有施用毒品，且根據通聯記錄顯示，袁姓少年曾向魏女透露，「我有大麻可以提供」，但現場並未找到毒品，事後2人查驗之後並無毒品反應。

檢察官發現，袁姓少年昏迷原因應是服用多種藥物，且加上現場飲酒之後，導致袁男當場昏迷，且全案並非他殺以及自殺，現場也無外力介入，懷疑魏女係因不慎失足掉落溝渠，所以查無不法全案簽結。

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