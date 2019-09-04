女大生哭喊「想想你女友」仍遭指侵　男同學稱一夜情「敗給舉手」

▲小彩遭同學洪男以手指性侵。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

新竹洪姓大學生（目前已被退學）2017年5月間與同學相約喝酒聊天，卻趁著女同學小彩（化名）在陽台抽菸時伸出狼爪，不顧對方哀求「想想你的女朋友」，仍以手指性侵得逞，後來事情露餡被小彩的男友逼著公審，還乖乖舉手承認犯行。雖然洪男出庭時翻供兩人是一夜情，但新竹地院法官不採信，最後依強制性交罪判處4年有期徒刑。

小彩接受警詢、偵查時一度說到眼眶泛紅，她表示，案發當天晚上她與洪男、另外2名同學一起在租屋處喝酒吃宵夜，接著洪男就擠到她旁邊，小聲在耳邊說「我覺得我現在可以上妳」，「我跟朋友說他好像喝醉了，等一下跟另一名朋友抽完菸就要走了」，沒想到朋友前腳才剛離開，洪男就突然走到陽台從後面一把抱住自己，「他問我有沒有一點喜歡他的感覺，我說『沒有，你有女朋友』。」

▲小彩事後想起受侵害的過程，仍會忍不住落淚。

小彩一邊擦拭流下的眼淚一邊說，洪男將她拖到電腦室的廁所，推倒之後就跨坐在身上開始脫衣服，「我一直哭，跟他說他有女友不要這樣，他用生殖器觸碰我的生殖器，因為我一直掙扎，他可能覺得沒辦法進去，就改用手指插入」，後來是朋友發現有異在外面敲門，這才逃過魔爪，「他幫我穿好衣服，還說這件事告訴任何人也不會有人相信，我開門出去後就一直哭，走出租屋處還蹲在路邊哭。」

不過，洪男接受學校性平會以及警方質詢時，皆坦承指侵，後來出庭卻改口聲稱，當天的確有在陽台擁抱、親吻小彩，也有脫衣愛撫，但沒有插入陰道，「我覺得我們比較接近一夜情，但後來她反悔。」

▲洪男被公審時曾舉手承認對小彩伸出狼爪。

而當時也在場的2名友人證稱，小彩男友曾找大家一起來公審這件事，語帶威脅地問洪男到底是用哪隻手性侵，「他就舉起一隻手，我忘記是左手還是右手，但的確有舉手」，雙方原本談判應該要休學、不要再出現在新竹，後來講到錢，小彩的情緒就越來越激動，一度還要拿刀出來砍洪男。

新竹地院法官認為，證人與受害者的證詞吻合且前後一致，反觀洪男雖然辯稱是一夜情，但接受學校性平會調查時卻坦承性侵，假如真的沒有發生這些事，他大可否認到底，何必做出有可能讓自己被退學、吃上刑事訴訟的陳述，最後決定不採信他的說詞，並依強制性交罪判處4年有期徒刑。

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