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離婚後才撤告！　「客家金曲歌后」告不了「新竹最嗆小三」　

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▲「金曲客家歌后」腥夫偷吃　小三超嗆：婚姻破裂妻子沒責任？。（圖／翻攝賴予喬YuChiao臉書）

▲賴予喬發現丈夫外遇後，很快的與丈夫離婚。（圖／翻攝賴予喬YuChiao臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

曾以《光亮徬徨的閃耀年紀》專輯奪得第28屆金曲獎「最佳客語歌手獎」、「最佳客語專輯獎」的客語歌手賴予喬，因丈夫外遇而登上社會版面。賴予喬拿出腥夫與小三出遊的親密影像，還有2人偷腥後互傳鹹濕對話，成功向小三求償40萬元。只是，賴予喬事後反悔撤告，想要再對小三提出通姦告訴時，卻因離婚與撤告的時間錯誤，慘遭滑鐵盧。

▲「金曲客家歌后」腥夫偷吃　小三超嗆：婚姻破裂妻子沒責任？。（圖／翻攝賴予喬YuChiao臉書）

▲蔡男說，小三表示「流血了」，讓他嚇得去醫院篩檢性病及愛滋病。

賴予喬指控小三洪女，破壞她與蔡男的四年婚姻，賴予喬從丈夫的手機內找到丈夫在2017年7月7日紀錄「第一次嘿@新竹小城」、8日「嘿嘿在家」，再比對9日洪女傳訊給丈夫：「我那個沒來，是愛愛流血了，我是小嫩嫩。」蔡回：「對不起，可能太用力，讓你受傷了。」洪女回:「是我婦科沒有很好，兩次手術的關係，不關你的事。」才發現2人出軌紀錄，蔡男面對賴予喬的質問，也坦承交待外遇一事。

雖然洪女矢口否認，還辯稱，「愛愛流血了」是指網路性愛，而「嘿嘿」是指第一次親親。不過蔡男坦承與小三嘿咻後，因為小三「流血了」，自己還嚇得趕緊去醫院篩檢性病及愛滋病。

▲「金曲客家歌后」腥夫偷吃　小三超嗆：婚姻破裂妻子沒責任？。（圖／翻攝賴予喬YuChiao臉書）

▲賴予喬撤銷對蔡男的通姦告訴的前一日就已無婚姻關係，相當於是對「前配偶」撤回告訴，撤回效力也及於相姦共犯洪女，因此洪女追訴條件也同樣不存在，所以法院做出不受理判決。

法官認為，經由洪、蔡的情色對話與2人出遊的親密照，仍認為足以證明2人有不法相姦的侵權行為。因此判洪女應賠40萬給賴予喬。而蔡男也賠償200萬給賴予喬，2人在2月7日登記離婚、2月8日賴予喬撤銷對蔡男告訴，只是賴予喬又於2018年5月反悔撤告，要求檢方繼續偵辦洪、蔡通姦刑責。

案經新竹法院審理調查，賴予喬與蔡男原具有婚姻關係，賴予喬發現丈夫外遇後，於2018年2月7日登記離婚、2月8日具狀撤回對蔡男告訴，因此蔡男通姦部份獲不起訴。只是，當賴予喬撤銷對蔡男的通姦告訴的前一日就已無婚姻關係，相當於是對「前配偶」撤回告訴，撤回效力也及於相姦共犯洪女，因此洪女追訴條件也同樣不存在，所以法院做出不受理判決。

律師楊隆源表示，因刑事訴訟法第239條的例外規定，導致許多與人夫或人妻偷腥小三或小王，除了面對民事責任之外，還有刑事制裁。雖通姦罪雖是告訴乃論，依依一般刑事訴訟法的規定，一起犯罪的人，只能一起提告，或是一起撤告，不能只告其中一個人，然而通姦罪卻屬例外，告訴人可選擇只告小王、小三，還能撤回對配偶的告訴。

楊律師再表示，一般安全作法，都會採「先撤告，再離婚」，這樣在離撤告的同時，2人仍具婚姻關係，依照慣例，仍可追究小三的刑事責任。而賴予喬一案，是「先離婚、在撤告」，所以在徹告知時，2人已無婚姻關係，導致對前夫撤告，等於對小三撤告，既然妨害家庭是告訴乃論，原告撤回告訴，法官當然就會做出不受理判決的裁定，讓這個小三逃過一劫。

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