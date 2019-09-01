「金曲客家歌后」腥夫偷吃　小三超嗆：婚姻破裂妻子沒責任？　

▲客語歌手賴予喬，日前因丈夫外遇而婚姻宣告終結。（圖／翻攝賴予喬YuChiao臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

曾以《光亮徬徨的閃耀年紀》專輯奪得第28屆金曲獎「最佳客語歌手獎」、「最佳客語專輯獎」的客語歌手賴予喬，日前因丈夫外遇而婚姻宣告終結，賴予喬拿出腥夫與小三出遊的親密影像，還有2人偷腥後互傳「愛愛流血了」、「可能太用力，讓你受傷了」等鹹濕對話，向小三求償100萬元。新竹法官審理認為，小三與蔡男確有逾越一般正常男女交往，情節重大，日前判決小三應賠40萬元給賴予喬。

▲賴予喬表示，結婚4年多來，自己無條件付出，但洪女的插足，竟直接將她的婚姻摧毀。



賴予喬向法官表示，自己與丈夫蔡男2013年結婚，婚後第四年發現老公竟然「搞」上在竹北開設養生館的洪姓老闆娘，2人不僅到洪女家「搞」，還侵門踏戶到自己家、自己與丈夫的床上「搞」。賴予喬拿出2人出遊影片，證明蔡男與洪女就像熱戀情侶一樣，洪女多次咬蔡男胸部、四唇相咬、摟抱接吻。

賴予喬向法官表示，結婚4年多來，自己無條件付出，但洪女的插足，竟直接將她的婚姻摧毀，與蔡男離婚後，身心遭受巨大創傷，靠著心理諮商、藥物治療及朋友陪伴下，才慢慢走出來，因此向洪女求償100萬精神撫慰金。



法官調查2人對話記錄發現，蔡男曾向賴予喬坦承「我去做了，作愛是很爽，但是卻背叛你」、「這麼多年沒做這件事，確實很刺激也很爽...」，洪女也曾向蔡男表示，「我那個沒來，是愛愛流血了，我是小嫩嫩。」，蔡男：「對不起，可能太用力，讓你受傷了。」，洪女：「是我婦科沒有很好，兩次手術的關係，不關你的事。」

▲小三否認搭上人夫，更嗆聲，「婚姻關係失和，難道賴予喬沒有責任嗎？」

洪女否認與蔡男通姦，她辯稱，蔡男交往複雜，不止與他發生關係，所以蔡自白外遇，卻不一定是指她，至於所記載的「嘿嘿」是指親親，並無侵害配偶權，賴並無直接證據可證明自己與蔡男有發生性關係，更何況，蔡男離婚時，已付了200萬，損害賠償已消滅，被告也一樣免責，自己不用賠償。



洪女認為，賴、蔡婚姻早已破裂，所以蔡男才不顧已婚身份，主動搭上她，蔡曾說妻子不願為他生小孩，才讓婚姻關係變差，還表示有小四的存在，洪女更言「婚姻關係失和，難道賴予喬沒有責任嗎？」就算自己有責任，應過失相抵，求償100萬實在過高，要求法官駁回所請。



雖然洪女認為沒有抓姦在床，但法官仍認為依蔡、洪2人的對話記錄，足以證明2人有不法相姦的侵權行為。且觀察蔡男、洪女2人合影，發現洪女頭依偎在蔡男肩上，兩人狀似接吻四唇相交，或2人躺臥在床上等情，2人來往，顯已逾越女性與已婚男性間之正常社交往來範疇，已不法侵害賴予喬配偶權情節重大，因此判洪女應賠40萬給賴予喬。