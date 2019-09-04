馬雅帝國百具人骨曝光！誤闖「陰間入口」水底驚見亂葬崗　滅亡竟因生物戰

▲3000年馬雅帝國一夕殞落，考古學家企圖解開這個世紀之謎。（圖／Discovery提供）



記者許力方／綜合報導

美洲三大文明之一、也是歷史最悠久的「馬雅帝國」，擁有強大建造防禦技術，卻在15世紀一夕瓦解。考古學家企圖解開這個世紀之謎，在馬雅潘城外找到了天然井，水中洞穴挖出大量馬雅人遺骸，猶如大型墳場，甚至被當地人稱為「陰間入口」，這些井水源彼此相連，專家研判，馬雅當時可能面臨一場「生物內戰」，導致了滅亡。

馬雅帝國版圖涵蓋猶加敦半島，南至瓜地馬拉，人口最多一度達20萬，昌盛近3000年，掌握高度建造技術，曾打造大型宮殿、金字塔、堡壘等防禦建設，如此強大的文明，卻一夕間消失地表，Discovery頻道《揭開木乃伊》揭開了這個千年未解之謎。

▲這座天然古井被當地人被稱為「陰間入口」，甚至傳出活人獻祭、庫庫坎等傳說。



▲考古學家潛入古井驚見水底有上百具白骨。



有考古學家在馬雅文明城邦遺址「馬雅蕃」城郊的一處「聖尤恩天然水井」中，意外發現數百具馬雅人遺骸，井底有如大型墳場、亂葬崗，佈滿頭蓋骨，為此，被當地人稱為「陰間入口」，甚至傳出活人獻祭、巨蛇守護神食人事件等傳說。

節目主持人拉米羅曼尼與木乃伊專家巴德雷羅素教授實際潛入古井調查，得到全新「生物戰」的重大推論。他們認為，馬雅文明發展起源的淡水資源「水井」，井底竟發現上百具白骨，專家初判，有可能是經歷一場「大型的城邦戰爭」，或是馬雅文明的暗黑傳統「活人獻祭」，但經放射鑑定證實，這些骨骸屬於20歲左右青壯年，且性別有男有女、無明顯的骨折與損傷，排除了戰爭或獻祭的可能。

不少當地居民堅信，井底白骨是馬雅信仰中「巨蛇守護神」庫庫坎在作祟，有人曾聲稱，看過身披羽毛的巨蛇出現在水中，為證實庫庫坎的存在，拉米羅曼尼獨自潛入古井調查，但並未發現任何相關的蹤跡，無法證實大量白骨和馬雅文明殞落的主要原因有關。

▲當地傳說，有人曾看過身披羽毛的巨蛇出現在水中。



然而，專家也在馬雅潘的城牆外有更重大發現，經調查城外多處天然井，同樣發現人類遺骸，因此大膽推測，馬雅帝國當時可能正經歷了一場「生物戰」，也是導致沒落的主因。

專家表示，這些屍體被放置時，馬雅帝國正面臨大型的內戰，城市中所有的天然井共用含水層都彼此相連，若有心人士刻意控制水源、散播疫疾，便能控制整座城市，因此，屍體很有可能是刻意被扔進古井中，企圖對整個城市的主要水源「下毒」，來摧毀馬雅潘。

▼為證實庫庫坎的存在，拉米羅曼尼獨自潛入井中調查。



▼經放射鑑定證實，井底骨骸為20歲左右青壯年，性別有男有女、無明顯的骨折與損傷。

