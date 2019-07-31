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亂葬崗變綠草如茵！花蓮市佐倉運動公園換新裝　揮別陰森印象

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▲▼原本是亂葬崗的佐倉，如今已是綠草如茵的景致。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼原本是亂葬崗的佐倉，如今已是綠草如茵的景致。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼原本是亂葬崗的佐倉，如今已是綠草如茵的景致。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所為打造佐倉運動公園，除持續執行遷葬工作之外，也積極向中央政府爭取經費，爭取到總經費六百萬元在佐倉施做將近1萬6千平方公尺的多功能運動草皮。三年來，市公所在A區禁葬區勸導遷葬，從原本剩下的三百多座墓基，至今只有一百多座，未來將持續與家屬協商，將花蓮市唯一的運動公園注入活水。

佐倉運動公園前身為花蓮市佐倉公墓A區，早在民國76年便已公告禁葬並辦理遷葬作業，但因幅員廣大，加上市公所財政拮据，致使30多年來遷葬速度緩慢，呈現一片荒煙蔓草的景象，並衍生許多治安問題。

▲▼原本是亂葬崗的佐倉，如今已是綠草如茵的景致。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市倉運動公園前身原為花蓮市佐倉公墓A區，呈現一亂葬崗景像。

▲▼原本是亂葬崗的佐倉，如今已是綠草如茵的景致。（圖／花蓮市公所提供，下同）

近三年來，花蓮市公所積極改善環境、整地、主動起掘無主墓、鼓勵民眾遷葬，過去蔓草叢生的雜亂景象已不復存在。包括整地、草皮及排水等簡易基礎工程已經做好一萬六千多平方公尺的面積，從現場看還有零星的墓基分布，市長魏嘉賢表示，會再繼續與家屬協調溝通，取得遷葬的共識。

原本是亂葬崗的佐倉，如今已是綠草如茵的景致，魏嘉賢說，已有民間團體有意要認養，包括射箭、槌球等，這些社團都在協商當中，預期佐倉運動公園會成為花蓮市相當重要的草皮公園。魏市長表示，他會持續向花東基金、體育署等爭取經費，做後續整理的工作。打造花蓮市唯一僅有的運動公園。

▲▼原本是亂葬崗的佐倉，如今已是綠草如茵的景致。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉賢要改造佐倉公園成為花蓮市唯一的運動公園。
雖然市公所積極整治，但在運動公園周邊仍有不少的私人墓地，魏嘉賢市長強調這些都需要地主協調配合，

A區運動公園的範圍放眼望去一片綠茵，也大幅翻轉民眾對佐倉過去陰森森的印象，整個通透明亮，來往的行人車輛也大幅增加。魏嘉賢表示，以國外的案例來說，無論是墓地或公墓，都是開放給遊客或國際觀光客，有些甚至是有收費的，應該揮別過去對於墳墓恐懼的觀念，只要大家的觀念一致，深信這座公園會有許多人來使用。

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