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教官深夜帶搜救犬進亂葬崗尋人...鬼火持續接近！土地公顯靈「旋轉守護」

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▲▼亂葬崗。（圖／陳星瑋授權提供）

▲民間搜救犬教官陳星瑋說，為了避免干擾，他習慣深夜帶著搜救犬進行搜救任務，經常置身於全黑的環境，氣氛頗為可怕。（圖／陳星瑋授權提供）

記者陳雕文／採訪報導

神來也！一位訓犬教官在鬼月接到民眾的請託，希望他幫忙找失蹤的家人，深夜12點多，教官帶著搜救犬，走到了一座亂葬崗的入口…雙手合十祈禱土地公庇祐，隨後開始尋人，沿途鬼火飄來盪去，過了半小時，突然發現橘色半圓的發光體，還有眼睛盯著教官看，並持續在他身邊環繞、旋轉，最後發現是土地公顯靈！

▲▼亂葬崗。（圖／陳星瑋授權提供）

▲教官陳星瑋與搜救犬。（圖／陳星瑋授權提供）

民間搜救犬教官陳星瑋分享道，「由於搜救作業怕干擾，加上搜救犬在夜間作業鼻子的靈敏度比白天更優越，因此不論高山搜救、中低海拔或平地的搜救，我都幾乎是半夜獨自一人帶著搜救犬作業。」

他還說，「有一戶人家說家人失蹤，需要協尋，並且說有神明開示失蹤者被人丟包在一座亂葬崗裡，但以我搜救20幾年的經驗，心裡壓根不相信這些，但為了讓家屬心安，仍決定帶著搜救犬到該處搜尋。」

到達時已半夜12點多，失蹤者家屬已退回等待消息。陳教官獨自一人帶著搜救犬在亂葬崗入口雙手合十說，「奉請山神土地公，弟子來貴寶地協尋失蹤人口，搜救當中若因為無知或不小心或不得已冒犯了，請土地公原諒莫見怪。並拜請眾好兄弟、好姊妹打擾了你們請原諒。我沒害過人不要出來嚇我耶，我很沒膽喔！」禮畢便進入亂葬崗內搜尋。

▲▼亂葬崗。（圖／陳星瑋授權提供）

▲搜救犬「林志玲」認真搜索，不時回頭看一下教官，而周遭的「好兄弟」正慢慢靠近。（圖／陳星瑋授權提供）

搜尋約半個多鐘頭已到亂葬崗中心點，沿途鬼火越靠越近。後來在南邊草叢後面，發現漂浮了一個臉一般大、橘紅色形狀，有點像半圓形的光體，還有兩個眼睛，一直盯著人看，似乎在監視的感覺。

▲▼鬼火。（圖／翻攝自爆料公社）

▲微笑單車全借光的時候，所有停放點都亮了，猶如散發鬼火的墓園，令人不寒而慄。（鬼火示意圖／翻攝自爆料公社）

由於搜救犬並無異狀，陳教官不願多想，繼續前進。過了一陣子抬頭看去，光體已移動到東南邊，陳教官覺得應該沒惡意，就持續完成計畫中的搜救作業。

可惜最後並未發現失蹤者到過的跡證...陳教官回到家心裡一直在猜那個光體是何物，突然想到，「會不會是人家說的土地公火？」打開電腦搜尋，卻沒有一張照片符合他所見的光體，後來搜尋關鍵字「土地公」，發現其中有一尊土地公的帽子很像，將照片複製下來，周遭全部塗黑只留帽子，他才發現，「原來是這頂！」

▲▼亂葬崗。（圖／陳星瑋授權提供）

▲搜救犬積極搜索。（圖／陳星瑋授權提供）

陳教官說，「回想一下，覺得應該是土地公有聽到我的請求，顯靈交代好兄弟、好姊妹待在家裡全部不要出來嚇我跟搜救犬，土地公親自顯靈現身壓陣，讓我心無旁騖，心無罣礙，順利完成搜索作業。」

▼陳教官說這個圖最接近當時他所看到的景象。（示意圖／翻攝自網路）

▲▼土地公。（示意圖／翻攝自網路）

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關鍵字：陳星瑋,教官,搜救犬,亂葬崗

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