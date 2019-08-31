　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他得知父親重病　想追夢中情人又被打槍…「拿刀刺爛女神肉體」洩憤！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男子得知父親重病，又追求女生失敗，氣到殺害女方。（圖／翻攝自推特）

▲男子得知父親重病，又追求女生失敗，氣到殺害女方。（圖／翻攝自推特，下同）

記者陳亭伃／綜合報導

當人在低潮時，所發生的每一件事情都可能成為人生的轉折。英國一名17歲的少年格里菲斯（Thomas Griffiths）日前坦承犯下一起謀殺案，因為當時追求同年級的女學生艾莉（Ellie Gould）多次遭到打槍拒絕，一氣之下竟到她家中瘋狂刺殺，在警方最後調查時發現，格里菲斯剛面對父親得到癌症，內心渴望被愛，最後卻釀成悲劇。

根據英國《每日郵報》報導，格里菲斯和艾莉兩人是同校的同學，功課相當優異，除了一起學習之外，還會一同去騎馬，因為艾莉的興趣是騎馬、周末也要打工，生活充實的她，身邊一直都有格里菲斯的「友誼陪伴」。然而在格里菲斯的心中，非常希望能夠跟艾莉進一步交往，多次告白之下，艾莉卻回應「平時在學校就能見面了，生活忙碌或許不太適合談戀愛」。

▲男子得知父親重病，又追求女生失敗，氣到殺害女方。（圖／翻攝自推特）

▲女方相當漂亮，卻遭到殺害，震驚親友。

格里菲斯在單戀告白遭到拒絕的打擊下，同時又得知父親得到癌症的噩耗，內心空虛又希望可以有所依靠，竟然由愛生恨，5月初開車到了艾莉家，趁著艾莉父母不在，拿刀猛刺女方直到對方身亡。警方逮捕了格里菲斯後，一開始他否認自己在案發當天有和艾莉見面。

直到檢方調查確認格里菲斯的罪刑，日前在法庭上，他在雙方父母的面前坦承自己殺害了艾莉。艾莉的親友表示，沒有什麼可以去填補艾莉家所失去的一切，只希望判決的結果可以得到一些安慰，大家都會記得艾莉帶給所有人正面的一切。而艾莉的死訊很快就傳到校園內，同學、師長也都相當震驚，「艾莉是一位非常受歡迎的女孩」。目前校方也將全力輔導與艾莉交情友好的幾位同學，希望可以幫助她們走出傷痛。

ET快訊
花蓮東華大學港生被捕！涉參與深水埗警署包圍
狙殺畫面曝光！18歲男地鐵挾持正妹　陸特警「槍藏胯下」一槍擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她肚痛生下小女嬰　怕養不起竟丟鄰居家圍欄…15小時後「變乾枯嬰屍」

影／女囚犯臨盆破羊水哭喊　獄警、護士隔門看「嬰兒滑出瞬間」冷剪臍帶！

她背痛求治療　物理治療師騙「握住就會好」療程結束…褲子留白液！

4歲小妹坐機車兜風　下秒遭「風箏線割喉放血」父停車呆看斷頸兒！

地產哥出門飆百萬名車　發動瞬間「點燃駕駛座炸彈」臀部當場炸出血花！

幽靈都沒腳！全因200年前畫師太風流…「夢裡見情婦」翻轉日本怪談

偷拍空服員PO網公審「雙下巴爛牙」　女主管羞辱別人下場超慘

16歲殺手與警槍戰…遭子彈爆頭「腦漿+頭骨」噴全車　6名同夥全死

家裡有幾人？呆萌大眼妹算數學題狂鬼打牆...爸媽聽到答案超崩潰

川普新武器！要求中國償還「清朝時期」債券...超過1兆美元

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

台灣之光！年輕選手拚國際技能賽「勇奪5金5銀5銅」名列全球第4名

洗腦歌曲《陷阱妹》在《聲林2》出現　導師全票投「屁孩」超trap！

越南女DJ被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

火箭少女101「假採訪，真突擊」粉絲　願望一次滿足..合唱、抱抱都可以！

男選手深情望敵隊女學員唱《流星雨》　李榮浩傻眼：你有問過我的同意嗎？

幽靈都沒腳！全因200年前畫師太風流…「夢裡見情婦」翻轉日本怪談

偷拍空服員PO網公審「雙下巴爛牙」　女主管羞辱別人下場超慘

16歲殺手與警槍戰…遭子彈爆頭「腦漿+頭骨」噴全車　6名同夥全死

家裡有幾人？呆萌大眼妹算數學題狂鬼打牆...爸媽聽到答案超崩潰

川普新武器！要求中國償還「清朝時期」債券...超過1兆美元

韓國愉快死亡體驗「拍遺照、寫遺書」　進棺閃過人生跑馬燈…帶你迎接重生

24歲孕媽「追求好生活」慘淪性奴　38萬賣出…懷胎5月跳窗逃命

他得知父親重病　想追夢中情人又被打槍…「拿刀刺爛女神肉體」洩憤！

畫面太美！自閉兒在迪士尼樂園爆哭　白雪公主上前安撫…牽著他散步跳舞

普丁爽吃金髮正妹冰淇淋！　竟是俄羅斯女特務「暗樁」

話說朴子老建築攝影比賽　拍出當地老房子的美

快訊／吳小哲遭虐打！主嫌車上發現「高爾夫球桿」妻被帶回警局

幽靈都沒腳！全因200年前畫師太風流…「夢裡見情婦」翻轉日本怪談

甜瓜安東尼來上課！　超猛單打秀射爆尼克藍道

中職／對李振昌挑戰完全打擊！高國麟：三壘安打機率0

和胡迪還是史努比一起睡？日本迪士尼、環球將推新主題飯店

U18世界盃／抗「南美球風」西班牙　林昱珉變化球應對

超萌馬爾濟斯「布丁」走失　女主人警局重逢淚奔：麻麻抱抱

偷拍空服員PO網公審「雙下巴爛牙」　女主管羞辱別人下場超慘

花蓮東華大學香港女僑生被控「暴動罪」遭捕　涉參與深水埗警署包圍　

國際熱門新聞

情侶在透明泳池裸體交疊！鄉民全..

男大生吸電子菸　肺部塌陷險死亡

助北韓運油　美制裁台人、台企

變態媽逼2孩子性交　男友看直播

台女赴日腦出血「醫療費破千萬」..

13歲男童當爸樂歪　10年後現..

世紀謎船「恐怖號」海底身影曝光

女囚犯臨盆破水　獄警、護士隔門..

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　姦屍..

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

孫女拒捐腎　戀童祖父隨後死亡

白雪公主輕擁自閉兒　帶他散步跳..

她和愛人吵架「獨立帶3小孩」半..

更多熱門

相關新聞

陸留學生闖情敵家中「亂刀刺死人」逃亡中

日本福岡發生一起兇殺案件，一名大陸留學生死亡。一名23歲的大陸留學生小王 （音譯）28日下午在一處公寓內，被發現腹部、胸部多處被刺傷，送醫後不治身亡，案件疑似為情殺。

分手被埋伏！20歲正妹遭前男友割喉慘死

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

約到「恐龍妹」網友　他氣炸報警：我嫖娼

日網友瘋傳「異性緣排行榜」超準

關鍵字：

情殺打槍女生追求

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

開學第一天　女兒回家竟成命案現場

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝光　

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女兒　下場超淒慘

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

開學像出嫁！父女捨不得分開…看傻

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘死

虐打吳小哲43秒求饒影瘋傳　主角另有其人

檢舉狂魔鬧宮廟　警上銬現行犯逮回

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」

「本土劇娜美」解放泳衣全放送！

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

男員警腰上4字宣言！網推：新莊蘆洲需要你

更多

最夯影音

更多

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面