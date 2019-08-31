他得知父親重病　想追夢中情人又被打槍…「拿刀刺爛女神肉體」洩憤！

▲男子得知父親重病，又追求女生失敗，氣到殺害女方。（圖／翻攝自推特，下同）

記者陳亭伃／綜合報導

當人在低潮時，所發生的每一件事情都可能成為人生的轉折。英國一名17歲的少年格里菲斯（Thomas Griffiths）日前坦承犯下一起謀殺案，因為當時追求同年級的女學生艾莉（Ellie Gould）多次遭到打槍拒絕，一氣之下竟到她家中瘋狂刺殺，在警方最後調查時發現，格里菲斯剛面對父親得到癌症，內心渴望被愛，最後卻釀成悲劇。

根據英國《每日郵報》報導，格里菲斯和艾莉兩人是同校的同學，功課相當優異，除了一起學習之外，還會一同去騎馬，因為艾莉的興趣是騎馬、周末也要打工，生活充實的她，身邊一直都有格里菲斯的「友誼陪伴」。然而在格里菲斯的心中，非常希望能夠跟艾莉進一步交往，多次告白之下，艾莉卻回應「平時在學校就能見面了，生活忙碌或許不太適合談戀愛」。

▲女方相當漂亮，卻遭到殺害，震驚親友。

格里菲斯在單戀告白遭到拒絕的打擊下，同時又得知父親得到癌症的噩耗，內心空虛又希望可以有所依靠，竟然由愛生恨，5月初開車到了艾莉家，趁著艾莉父母不在，拿刀猛刺女方直到對方身亡。警方逮捕了格里菲斯後，一開始他否認自己在案發當天有和艾莉見面。

直到檢方調查確認格里菲斯的罪刑，日前在法庭上，他在雙方父母的面前坦承自己殺害了艾莉。艾莉的親友表示，沒有什麼可以去填補艾莉家所失去的一切，只希望判決的結果可以得到一些安慰，大家都會記得艾莉帶給所有人正面的一切。而艾莉的死訊很快就傳到校園內，同學、師長也都相當震驚，「艾莉是一位非常受歡迎的女孩」。目前校方也將全力輔導與艾莉交情友好的幾位同學，希望可以幫助她們走出傷痛。