SONY、迪士尼企業園區情慾流動　「南瓜會議室變床戰場」男女嫩臀貼窗！

▲英國企業園區傳出有人大白天在會議室調情。（圖／翻攝自Youtube下同）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人對於自己的情慾都持相當開放的態度，但地點若是在「商業園區」可能就有點太大膽。英國最有名的企業園區「Chiswick Park Estate Management Enjoy-Work」裡面集結許多大企業包括星巴克、SONY、迪士尼等，沒想到日前卻被拍到有內部員工竟然在戶外的「南瓜會議室」光天化日下上演激烈情慾戲碼。

根據英國《太陽報》報導，位於倫敦西區的「Chiswick Park Estate Management Enjoy-Work」是相當有名的企業園區，不少科技業、跨國企業都會選擇在此駐點，加上園區內大多為高學歷知識分子，因此可說是小型矽谷。然而目前內部員工就拍到，園區內設的南瓜造型會議室，原本是給予大家一個舒適、特別的開會空間，沒想到卻出現一對男女，不管玻璃隱約反射，直接在裡面上演半套活春宮。

▲園區內的員工全看傻。

目擊者表示，這些造型會議室是提供大家使用，如果沒有被預約或是使用，基本上園區內的員工都可以直接進去，但是當下看到「情慾戲碼上演」還是覺得相當不可置信，因為大家都知道那可是上班時間。

該對男女的大膽事蹟，立刻在園區內傳遍，被拍攝出的影片也在不就後流出，據悉該企業園區約有10000名員工，算是英國極大的企業園區，但目前仍沒有人指認出這對男女是誰，就這樣成為員工茶餘飯後的話題。

情慾南瓜影片在此