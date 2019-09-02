他第1堂飛機課「教練升空就暈倒」　全程塔台超緊繃…遠端教學62分鐘迫降！

▲男子第一次上飛機課，遇到教練暈倒，只好自行迫降。（圖／翻攝自9NEWS.AU）

記者陳亭伃／綜合報導

一般人對於學開車就可能充滿緊張，然而面對「第一堂」的開飛機課，澳洲男子席維斯特（Max Sylvester）更是上了一堂永生難忘的實際操作課。當時席維斯特報名學開飛機的第一堂課後，跟著教練一起翱翔天際，沒想到這時卻碰到教練突然昏迷，最終卻靠塔台「遠端教學」降落。

根據《澳洲新聞網》報導，席維斯特上月31日準備上第一堂飛機課，就在和教練一同上了飛機起飛之後，突然教練陷入昏迷，這時席維斯特相當害怕，立刻以無線電聯絡詹達科特機場（Jandakot airport）塔台。塔台人員一開始以為席維斯特已經是老手，沒想到他卻回答「這是我的第一堂課，教練暈倒了靠在我的肩膀上，我不斷地想要叫醒他，但他仍不斷滑落」。

▲飛機降落後，警消立刻將教練送醫。

這時塔台人員安撫緊張的席維斯特，並告訴他「放輕鬆，我們可以引導你降落」，就在操作的過程中，也不斷鼓勵席維斯特「你做得非常好，我知道會很緊張，你很了不起」過程中，席維斯特的妻子與孩子都在地面上相當緊張。

經過62分鐘，席維斯特終於在塔台的指引下降落，雖然有多次超越跑道，但最終仍平安「結束課程」。而該名教練隨即也被送往醫院急救，狀況所幸已經穩定。該課程公司也表示，這是第一次發生教練暈倒的情況，將會在特別注意學員、老師的健康狀況。