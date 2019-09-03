1人1屍共處一室！11歲女童「出門玩狗」失蹤3天　警在同社區內尋獲遺體

▲11歲女童失蹤3天確認遇害。（示意圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省海寧市11歲女童小玲（化名）開學前突然失蹤，3天後慘死！當天，她穿著藍色背帶褲、白色長袖T恤，腳上一雙白球鞋，在社區樓下正和狗玩耍，不久就在監控下離奇失蹤。家人崩潰尋女3天，隨後在同社區的另一租戶家找到已經遇害的女兒。

綜合陸媒報導，小玲的媽媽8月29日因甲狀腺疾病住院進行手術，請住同一社區的弟弟和隔壁鄰居幫忙照顧女兒小玲和兒子。因為爸爸8月30日上午去醫院看媽媽，她帶著弟弟在家中玩。

爸爸中午吃完飯回家，發現女兒不見了，急忙在社區裡尋找，找了一圈沒找到。媽媽一聽到女兒出了事，沒等身體恢復馬上出了院。媽媽著急說，「她沒有離家出走的理由啊！」

家人說，「小玲平時很聽話，也從來不用大人操心，失聯前沒和家人吵架，也沒有什麼不開心的。」照看小玲的鄰居說，當天中午看到小玲在樓下，和房東的小狗在玩。

▲警方發佈尋人啟事。（圖／翻攝自網路）

小玲爸爸回憶，在社區找女兒的時候，發現房東的小狗被拴在社區另外一幢房子樓下，「繩子一端拴在一扇窗戶上，我去敲門對方沒開，第二天再去敲門，對方說女兒早走了。」

警方查看社區監控畫面時發現，小玲下午1點左右從自家大樓1層的消防通道走過，之後再也沒了蹤影。警方隨後開始了全力尋找，不幸的是，9月1日下午1點多在社區一租屋內發現了小玲的屍體，並在該租房內當場抓獲47歲的男嫌。

有網友透露，「女孩被殺之前還慘遭男嫌性侵後分屍。」不過，上述消息沒得到警方證實。警方隨後發佈警情通告稱，還在進一步偵辦案件中，「希望大家尊重死者，不要傳播現場照片和影片。」