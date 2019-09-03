　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

1人1屍共處一室！11歲女童「出門玩狗」失蹤3天　警在同社區內尋獲遺體

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼11歲女童失蹤3天確認遇害。（圖／翻攝自網路）

▲11歲女童失蹤3天確認遇害。（示意圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省海寧市11歲女童小玲（化名）開學前突然失蹤，3天後慘死！當天，她穿著藍色背帶褲、白色長袖T恤，腳上一雙白球鞋，在社區樓下正和狗玩耍，不久就在監控下離奇失蹤。家人崩潰尋女3天，隨後在同社區的另一租戶家找到已經遇害的女兒。

綜合陸媒報導，小玲的媽媽8月29日因甲狀腺疾病住院進行手術，請住同一社區的弟弟和隔壁鄰居幫忙照顧女兒小玲和兒子。因為爸爸8月30日上午去醫院看媽媽，她帶著弟弟在家中玩。

爸爸中午吃完飯回家，發現女兒不見了，急忙在社區裡尋找，找了一圈沒找到。媽媽一聽到女兒出了事，沒等身體恢復馬上出了院。媽媽著急說，「她沒有離家出走的理由啊！」

家人說，「小玲平時很聽話，也從來不用大人操心，失聯前沒和家人吵架，也沒有什麼不開心的。」照看小玲的鄰居說，當天中午看到小玲在樓下，和房東的小狗在玩。

▲▼11歲女童失蹤3天確認遇害。（圖／翻攝自網路）

▲警方發佈尋人啟事。（圖／翻攝自網路）

小玲爸爸回憶，在社區找女兒的時候，發現房東的小狗被拴在社區另外一幢房子樓下，「繩子一端拴在一扇窗戶上，我去敲門對方沒開，第二天再去敲門，對方說女兒早走了。」

警方查看社區監控畫面時發現，小玲下午1點左右從自家大樓1層的消防通道走過，之後再也沒了蹤影。警方隨後開始了全力尋找，不幸的是，9月1日下午1點多在社區一租屋內發現了小玲的屍體，並在該租房內當場抓獲47歲的男嫌。

有網友透露，「女孩被殺之前還慘遭男嫌性侵後分屍。」不過，上述消息沒得到警方證實。警方隨後發佈警情通告稱，還在進一步偵辦案件中，「希望大家尊重死者，不要傳播現場照片和影片。」

ET快訊
越南旅遊「床底放瓷盤蓋白碗」！「掀開見2色點」飯店竟道歉　真
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

1人1屍共處一室！11歲女童「出門玩狗」失蹤3天　警在同社區內尋獲遺體

出動駐軍意味一國兩制終結　港澳辦：此想法完全錯誤

反對派爭「雙普選」　港澳辦：香港自古以來是中國領土

上海好市多現場各處有「台味」　陸媒：台式套路未必能拿下大陸市場

影／開直播教墮胎！女主播見孩子哭鬧...下秒「爆氣扔出」　怒嗆網友：關你X事

香港現「罷課潮」挺反送中　港澳辦：學生被綁在政治戰車上

影／廣場玩水「遭水柱沖飛」！7歲男童慘被爆菊…大腸全被射爛

港警迄今逮捕1117人　港澳辦：示威者要奪取特區管治權

屋內貼滿「靈符」！21歲女詭異死床上...全身瘀青　警見樓上住戶驚呆

影／年輕女逛百貨！26歲裸男「突衝出擋走道」下秒撲倒強抱…她嚇壞：沒人來救

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

1人1屍共處一室！11歲女童「出門玩狗」失蹤3天　警在同社區內尋獲遺體

出動駐軍意味一國兩制終結　港澳辦：此想法完全錯誤

反對派爭「雙普選」　港澳辦：香港自古以來是中國領土

上海好市多現場各處有「台味」　陸媒：台式套路未必能拿下大陸市場

影／開直播教墮胎！女主播見孩子哭鬧...下秒「爆氣扔出」　怒嗆網友：關你X事

香港現「罷課潮」挺反送中　港澳辦：學生被綁在政治戰車上

影／廣場玩水「遭水柱沖飛」！7歲男童慘被爆菊…大腸全被射爛

港警迄今逮捕1117人　港澳辦：示威者要奪取特區管治權

屋內貼滿「靈符」！21歲女詭異死床上...全身瘀青　警見樓上住戶驚呆

影／年輕女逛百貨！26歲裸男「突衝出擋走道」下秒撲倒強抱…她嚇壞：沒人來救

基隆秋冬擴大國旅住宿補助　每房補助1000元加碼送神祕小禮

國際情勢變化大惹禍！　國銀總分行7月獲利衰退49.3億

U18世界盃／陳志杰4局飆8K　中華隊15比0扣打南非確定晉級

13歲成名、20歲卻被全世界「嘲笑討厭」　小賈斯汀：我很有錢，但沒能力面對真實世界

AKB前成員推「SM綑綁主題」寫真！　「雙手勒出深紅印」照片曝光掀熱議

免挨餓也能瘦！掌握5關鍵吃飽不吃肥　小心「這個」熱量陷阱

桃園青年「有頭鹿」！　鼓勵職場實習縮短學用落差

19歲女每月要命經痛2天　中醫調理2個月讓她天天快樂

超毛的！2公尺棺材套塑膠袋橫躺路邊　失主驚覺：沒綁好掉了

中職／曾想放棄蹲捕　林祐樂獲捕手金手套資格：感謝黃甘霖

大陸熱門新聞

上海Costco開幕5天「爆退..

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷..

高一男陽台玩抱抱　1人當場摔死

男友堅持無性同居…2年後驚人真..

2歲童眼睛竄「6條透明噁蟲」醫..

凌晨3點床下傳叮咚！獨居女一掀..

4公尺巨蟒生吞「40公斤山羊」

路透曝24mins錄音檔　林鄭..

「願辭職下台」錄音曝光！林鄭月..

陸媒：上海好市多各處有「台味」

廣場玩水…7歲男童慘被爆菊險死

吃火鍋見蒼蠅屍！老闆答應不收錢..

開直播孩子哭鬧...女主播爆氣..

影／學餐見超低胸正妹！彎腰打飯..

更多熱門

相關新聞

狠父喊沒錢養「7歲女童餓成木乃伊」身亡

生了孩子，他就是一輩子的責任。一名澳洲父親日前遭到指控虐待年僅7歲的女兒，他將年幼的孩子關在一個沒有玩具、窗戶的房間內，並且並未按照正常時間讓女兒進食，時間長久下來7歲的小女孩愛寶妮（Ebony）最終只剩下9公斤，在父母親遭到逮捕的兩周後，警方在小房間找到女孩的遺體，警方表示：是執法以來看過最悽慘的兒童受虐案。

男不滿被分手　恐嚇翻出女友遭性侵

13歲少年溪中浮沉「30hrs」　家屬嚇壞：人呢？

8歲就被阿公「打開雙腿」！她無助遊蕩街頭

她前腳才走！男友晚餐加料　趴女兒身上衝刺

關鍵字：

性侵女童失蹤慘死鄰居社區

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

好市多中和店將實施新政策　網推爆

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面