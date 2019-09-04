4年砸4億搶救台灣特稀有植物　農委會啟動「方舟計畫」

▲方舟計畫委託田中央聯合建築師事務所設計台北植物園方舟溫室群，打造受威脅植物展示場所。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣受威脅的植物多達 989 種，農委會林試所今（4日）召開記者會宣布今年起啟動「國家植物園方舟」計畫，預計4年花約4億元，和各單位建立合作關係，再由適合的專業單位依照不同的海拔、氣候條件與植物需求，進行分散式在地「保種」工作，達50至55%。

農委會主委陳吉仲表示，農業跟生產保育要結合，保育做不好代表棲地遭受破壞，不管是人為還是自然，農業生產等狀況就會面臨很大困難。陳吉仲也提農地要農用，但談何容易，因此當投入資源保育農地支持農民做生產時，背後就是在保護這塊土地。

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▲農委會林試所宣布啟動「國家植物園方舟」計畫。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲認為整個國家植物方舟計畫，對媒體而言可能沒新聞價值，對消費者則沒經濟價值，但實際上反映人類生存環境，尤其「紅皮書」中將族群稀少或有滅絕危機的生物列入「受威脅物種」，全台灣也有5千多個植物受到威脅，不只是氣候變遷問題，還威脅農業開發，今年開始爭取到國發會每年9千多萬元預算，計畫預計4年4億，希望後續再加碼，具體經費到位才能達到保種目標。

林試所所長張彬說明，台灣原生植物約5000種，其中1052種為特有種，佔22.89%，其中有989種為受威脅植物。以桃園石龍尾為台灣特有種為例，分布在桃園龍潭郊區濕地，原始棲地因人類活動破壞，導致野生族群滅絕。林試所強調，根據聯合國生物多樣性公約甚至認為，在2020年以前，全球至少應有75%受威脅植物必須獲得妥善保存，人類未來才能綿延永續。

▲▼台灣受威脅的植物多達989種。（圖／記者許展溢攝）

張彬指出，林試所目前有 6 座植物園，都座落在海拔1000公尺以下的都市或淺山地區，且園內研究人員具有充分植物分類、鑑定與栽培技術，可為植物營造優良的生存環境，非常適合作為受威脅植物的保育基地。

張彬強調，但台灣受威脅的植物多達989種，光憑這6座植物園難以完全涵蓋從平地到高山的多樣自然環境，還需要更多伙伴的加入，因此和林務局、特生中心、中興大學惠蓀林場、台大梅峰山地實驗農場、蘭嶼高中等單位建立合作關係，以便由適合的專業單位依照不同海拔、氣候條件與植物需求，進行分散式在地保種工作，預計達到50至55%。

另外，方舟計畫也委託田中央聯合建築師事務所設計台北植物園方舟溫室群，耗資約9千多萬元，打造受威脅植物展示場所，預計明年初正式動工，2021年底前完工。