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「神豬幸福一生？」影片曝光！千斤豬遭屠刀刺喉「放血哭吼掙扎」網共悲！

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記者許展溢／台北報導

台灣動物社會研究會公布一段影片，揭露污衊客家文化的虐待動物陋習「神豬重量比賽」，畫面清楚可見重達上千台斤豬隻被趕到鐵籠過磅，過程超折磨，飼養過程更令人痛心，長達約2年時間遭受「下窟強迫增肥」，導致胖到癱瘓，最後在眾人圍觀下，被以利刃活活割喉宰殺。

▲▼神豬重量比賽,黑豬。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼動社指出，豬隻長達約2年被迫接受「下窟強迫增肥」。（圖／台灣動物社會研究會提供）

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▲▼神豬重量比賽,黑豬。（圖／台灣動物社會研究會提供）

動社副執行長陳玉敏向《ETtoday新聞雲》表示，神豬重量比賽以「宗教、民俗」之名，讓豬必須被迫不斷增胖，飼養過程令人痛心，在長達約2年「下窟強迫增肥」時間，神豬完全無法表現自然行為；且除限制行動外，多數飼養者以「強迫灌食方式」讓豬增肥增重，神豬從飼養到屠宰過程，飽受各種虐待與痛苦。

下窟增肥，限制豬的行動

動社指出，當神豬重達300公斤左右會被「下窟」，也就是在豬隻上方架設竹條、木條或鐵條橫桿，限制行動。豬僅能翻身、無法站立，更不可能「運動」，再加上不斷的灌食，長期承受過重壓力之下，四肢多扭曲變形、胖到癱瘓、身體長滿褥瘡，甚至因為膀胱被脂肪壓迫，還要人輔助排尿。

殘忍的是，為了讓豬隻能夠超重得獎，少數信徒不擇手段為豬隻增肥，甚至花錢請豬農「代養神豬」，一般的豬只有100多公斤重，但神豬在灌食1至2年後，被迫胖到超過700公斤。任何一種動物在超過正常體重7倍情況下，生理機能都會出現問題，神豬當然也不例外。

▲▼神豬重量比賽,黑豬。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼一般的豬只有100多公斤重，但神豬在灌食1至2年後，被迫胖到超過700公斤。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼神豬重量比賽,黑豬。（圖／台灣動物社會研究會提供）

強迫灌食

動社提到，豬隻一旦「下窟」後，就是強迫灌食的開始。當豬隻不願再吃時，業者會用灌食器敲打豬鼻，逼神豬張開嘴巴，以便繼續灌食。另外，業者為預防豬隻掙扎，增加灌食困難，在餵食時會用一根長而粗的竹杆，綁在豬隻上方，緊壓豬隻背部，讓豬更加無法動彈。

根據多數養殖者的說法，一般神豬1天僅灌食1餐，但當豬隻被訂購後，為獲好價錢，1天就會灌食2餐。1餐灌食的飼料約超過30至40台斤，而2餐就超過60台斤。許多業者也承認肥胖確實會造成豬隻罹患疾病，尤其在高溫時，經常導致動物死亡。

▲▼神豬重量比賽,黑豬。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼有的豬隻會被粗暴、蠻橫的五花大綁，被以拖車吊起秤重。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼神豬重量比賽,黑豬。（圖／台灣動物社會研究會提供）

移動秤重、粗暴蠻橫將豬五花大綁，甚至以拖車吊起秤重，豬隻遭受巨大緊迫

神豬比賽得「過磅」以確定重量、排名，此時重達上千台斤的神豬，根本難以走動，為了將豬趕到鐵籠過磅，過程十分折騰，許多豬受到驚嚇、衝撞鐵籠，常導致鼻子、嘴巴受傷流血。有的豬隻甚至會被粗暴、蠻橫的五花大綁，被以拖車吊起秤重。

公開場合，未經人道致昏、活活刺喉放血

由於肥胖神豬的脂肪過厚，為能穿透層層脂肪，屠宰神豬的屠刀長達1呎半到2呎，屠宰前工作人員用粗麻繩將神豬的四腳綁住，然後將神豬的肚子朝上，當屠宰者用尖刀刺入神豬的喉嚨後，還需將尖刀前後移動，讓傷口更大，神豬因為巨大的疼痛與驚恐，整個過程哭吼與掙扎激烈，屠宰現場擠滿圍觀者，像在觀賞一場死刑的執行過程。

▲▼神豬重量比賽,黑豬。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼屠宰者用尖刀刺入神豬的喉嚨後，還需將尖刀前後移動，讓傷口更大。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼神豬重量比賽,黑豬。（圖／台灣動物社會研究會提供）

動社表示，屠宰後，燙豬皮刮毛、解剖、取內臟，這些都是在夾雜著血水、灰塵、垃圾的地上進行。現行畜牧法的屠宰法規規定，屠宰必須先以人道致昏，屠體還需吊掛離地面30公分，種種情形都已違反「動保法」與「畜牧法」法規。

▲▼黑豬,神豬重量比賽。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲動社呼籲大眾打電話義民廟，表達不能將獎勵給虐待動物行為者。（圖／台灣動物社會研究會提供）

許多網友看了影片直說「拜託拜託請停止這種活動，真是太殘酷了 」、「根本一副很痛苦的樣子真的不想活了 」、「沒有同理心的殘酷陋習，神明，怎麼會喜歡 ?」、「可悲的人類 ！ 往往有時連動物都不如，還自以為是 ! 」。動社強調，明（20日） 新埔褒忠亭義民廟就要舉行神豬比賽，呼籲大眾打電話到義民廟，告訴廟方今年的祭典不得頒獎獎勵虐待動物行為。

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關鍵字：台灣動物社會研究會,客家文化,神豬重量比賽,義民廟,義民祭,豬隻,黑豬,飼養,增肥,宰殺

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