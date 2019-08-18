神豬重量比賽=虐養！動保團體氣轟可笑文化　網嘆豬豬可憐

▲動社指出，虐養方式之一就是將黑豬的下窟增肥，限制豬的行動。（圖／台灣動物社會研究會提供）

記者許展溢／台北報導

台灣動物社會研究會發布聲明指出農曆7月義民祭典，是客家族群的一大盛事，但卻有一項足以污衊客家文化的虐待動物陋習「神豬重量比賽」，至今仍年年舉辦，痛批此行為等同於虐養、虐殺，發起連署要求客委會介入取消。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏向《ETtoday新聞雲》表示，抗議此事已長達16年，不止有客家義民廟，其他寺廟也有，可笑的是大家都搶著說，虐待動物是他們的文化。

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陳玉敏說，牲禮祭拜是傳統習俗，但「神豬重量比賽」是另一回事。其起源是日治時期因獎勵豬隻生產與改良，而與某些寺廟祭祀結合的「畜殖」活動，台灣工商業發達後，漸漸變形成為少數有財力的家戶，長期為了展現其社經地位所堅持的面子文化，反而污衊了義民祭典的精神與意義。

▲動社強調，不是要求取消義民祭典，而是取消殘虐生命的比賽。（圖／台灣動物社會研究會提供）

動社指出，義民祭的神豬祭祀都被誤以為是客家文化，但2016年文化部就公告過義民祭為重要民俗，但不包括「神豬重量比賽」。早在2011年，也有上百位客家人率先發起反省連署，指出神豬比賽絕非客家傳統文化與習俗，包括音樂人林生祥、作家鍾肇政、台大教授李茂生等，都認同以此標榜為客家文化是對客家人的嚴重羞辱，更是客家文化的最大污名。

▲動社表示，用粗暴蠻橫將豬五花大綁，甚至以拖車吊起秤重，豬隻遭受巨大緊迫。（圖／台灣動物社會研究會提供）

動社強調，並不是要求取消義民祭典，而是取消殘虐生命的比賽，因此在臉書發起到客委會臉書抗議活動，不過客委會臉書卻發文指出「神豬比賽是義民祭祀文化中的一環」、「請社會各界給予尊重」和「神豬比賽與神豬飼養方式應予分開討論」。動社不滿怒批，拿豬的「重量」作為競賽標的，就是導致強迫灌食、下窟限制行動、不人道宰殺等「虐養、虐殺」的關鍵。

▲動社強調，尊重人道屠宰的全豬祭拜，要叫「神豬」或「天豬」，而不是神豬重量比賽。（圖／台灣動物社會研究會提供）

許多網友也在客委會臉書留言「神豬也是生命，用不同的變通方式一樣可以達到文化傳遞。」、「我是客家人，也實際的看過神豬比賽的過程。豬豬們只能躺在那邊，幾乎無法動彈，真的很可憐。 」、「讓殘酷陋習毀了真正值得傳承的珍貴文化。 」、「比賽就是鼓勵這樣的行為，怎麼可能將兩者分開討論？身為客家媳婦，覺得可恥...」、「如此沒文化的活動還稱為文化 」。

▲小黑豬。（圖／台灣動物社會研究會提供）

動社說明，2011年曾針對全台義民廟調查顯示，全台56 家義民廟中，有8成義民廟沒舉辦神豬重量比賽，2017年又進行訪查，全台只剩下7家義民廟堅持舉辦此陋俗。若任何信徒使用經人道飼養（不變相增肥）、人道屠宰的全豬祭拜，要叫「神豬」或「天豬」，動社與社會大眾都尊重，但「神豬重量比賽」完全是另一回事，要求相關單位重視此事。