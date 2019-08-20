18張照片看神豬變成「一幅畫」　最後一口紅飯糰送牠走上奈何橋

▲陳志東用18張照片說明神豬怎麼變成一幅畫。（圖／經陳志東授權轉載，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者許展溢／台北報導

新竹縣新埔褒忠亭義民廟今（20日）上午舉行年度盛事義民節祭典， 並進行「神豬重量比賽」活動，即便動保團體事前不停呼籲停止虐待動物陋習文化，昨天晚上神豬仍被送進屠宰場殺了。旅遊作家陳志東在臉書感慨發文，分享8年前在該地義民節拍下的「雕豬」過程，用18張照告訴大家「神豬怎麼變成一幅畫」。

台灣動物社會研究會連日發布聲明斥責農曆7月義民祭典，雖為客家族群盛事，卻有一項足以污衊客家文化的虐待動物陋習「神豬重量比賽」，就是希望能阻止虐養、虐殺行為，無奈的是至今仍年年舉辦。《ETtoday新聞雲》連2天報導「神豬比賽」關在小鐵欄灌食到無法動彈...動保團體轟陋習虐殺！、「神豬幸福一生？」影片曝光！千斤豬遭屠刀刺喉「放血哭吼掙扎」網共悲！，引起許多網友熱烈討論此文化存在必要性與否。

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陳志東表示，神豬有多辛苦與不人道多數人都已知道，於是翻了翻照片，決定寫民國100年間在新埔義民節時在當地人家中拍到的雕豬過程。用18張照片告訴大家「神豬怎麼變成一幅畫」，也希望神豬競重文化可以真的終止。

▲民國100年這一年，有這麼多的神豬要上路，拍的是第16名，重1103台斤這一隻。現在的神豬比賽都已經不是農家自己飼養，而是有專業的公司在養神豬，16名這一頭當年的售價是18萬元。亦即，神豬已不單純只是文化或不文化，而是商業。有商業利益在裡頭，想要改變這不人道，就有更多的阻力。

▲神豬變成一幅畫通常是落在農曆7月20日這一天。於是，農曆7月19日晚上開始就會全村熱鬧，神豬開放參觀。太重的豬，要不時有人幫忙刷背、沖洗，吹電風扇，接受圍觀。

▲晚間10點多，供桌擺好，繩子、屠刀與紙錢準備好。

▲接近晚上11點子時，神豬會吃下它最後一餐，一顆紅飯糰。經過一夜圍觀與不停折騰，通常它們吃不下。

▲子時11點，祭拜過後，紅飯糰過後，神豬被五花大綁拉出，準備上路。

▲未擊昏、未離地，神豬上路。

▲神豬血量之多，遍佈整個庭院，多到我直接跳過該步驟。這步驟，是神豬上路後，立即以滾燙開水猛沖，開始刮毛。

▲除去黑毛後的神豬，會露出毛髮下的潔白皮膚。

▲除毛到一個程度後，神豬被翻身，剖開，取出所有內藏。這步驟圖片一樣跳過。

▲被剖開並取出所有內臟後的神豬會被不停割肉，直到最後剩下一些肉與完整皮膚，然後要以圓弧型鋼架將其撐起。

▲被初步撐起固定的神豬。

▲工作人員開始以模具跟噴漆為神豬製作造型。

▲許多人以為屠宰神豬與雕神豬者是慣常殺豬的屠夫，其實不是。這天現場有好幾位是竹科工程師，對他們來說，他們真的認為這是文化與藝術，也是一個外快。通常殺一頭豬2萬，雕花2-6萬看功力不同有不同價碼。當這樣所謂不該是文化的文化獲得高知識分子的認同並有商業利益，想改變這不人道就會有更多的阻力。

▲近距離觀看神豬身上，充滿痘痘，工作人員通常要一邊除毛一邊擠痘痘，每顆痘中都充滿黃膿，可以想見神豬在世時不會太愉快。

▲完工之後的神豬雕花，成為義民祭的重頭戲。也許不是用肥大神豬就不容易雕花好看，這應該也是神豬文化難根絕的原因之一。也許要有人幫忙發展新的藝術型態來取代。

▲客委會7/19日臉書聲明說：我們的態度是「反虐養不反神豬」。希望客委會更有肩膀，確實終止這不人道。

▲陳志東最後一張照片寫下，不知該寫什麼圖說的一張照片。