獨／韓國瑜副手名單有3份！朱立倫不要位子　一定會幫忙

▲朱立倫南下高雄拜訪韓國瑜。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者徐政璿／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，鴻海集團創辦人郭台銘將在中秋節後宣布參選2020總統。在國民黨陷入分裂危機的同時，雖然藍營期盼「韓朱配」抵抗總統蔡英文和「郭柯聯盟」，但據透露，朱立倫不期盼任何位子，因此擔任副手的機率微乎其微，站在國民黨整合與團結的角度上，「一定會幫韓國瑜」。

親韓人士也透露，目前韓國瑜的副手名單超過3份，包含產業界、學界、以及理念相同的前民代，但蔡英文和郭台銘的副手也都還沒出來，所以韓國瑜本人也會持續關注。

高雄市長韓國瑜在7月15日初選勝出後，第一個行程就是拜會朱立倫。據了解，朱立倫在會中就已經明確表達「不會要任何位子」，可是他一定會幫忙，而當時斷言國民黨最重要的是團結，也建議韓國瑜儘速去整合黨內其他同志。

據透露，朱立倫當時也告訴韓國瑜，國民黨在野後漸漸與華府失去溝通管道，導致這幾年美方對國民黨的立場有所誤解，他提醒韓國瑜要特別注意。

由於韓國瑜希望朱立倫能夠幫上忙，因此朱立倫隨後也請前陸委會主委夏立言向韓國瑜簡報，初選後更親自赴華府一趟，替國民黨說明立場跟路線。

據指出，朱立倫在8月中旬訪美前，就已經和韓陣營建立起暢通的聯繫管道，許多國政顧問團的名單也是由朱立倫推薦。朱立倫到華府與政要和智庫人士見面時，除了積極說明國民黨的親美立場，替國民黨拉回一些話語權，也讓美方更認識韓國瑜，朱立倫願意這樣幫助韓國瑜，顯示韓朱兩人有一定程度的互信。

▲朱立倫在美國華府強調，國民黨親美立場不變。（圖／翻攝朱立倫臉書）

國民黨人士也說，韓陣營剛好在那時候開出副手的兩大條件，第一為具備財經專業，第二為國際事務背景，符合這兩大條件的除了有朱立倫外，還有前行政院長張善政，但在張善政出任國政顧問團總召一職，確定無法擔任韓國瑜副手後，藍營基層就把希望放在朱立倫身上。

據了解，朱立倫深知目前沒有公職身份，目前最好的方式就是保持盈泰，以「最佳助選員」的方式協助國民黨打贏2020這場艱困的選戰。在不期盼任何位子的情況下，朱立倫擔任副手的機率微乎其微，但站在國民黨整合與團結的角度上，他仍會信守承諾，「一定會幫韓國瑜」。

另一方面，親韓人士也向《ETtoday新聞雲》透露，目前韓國瑜的副手名單超過3份，包含產業界、學界、以及理念相同的前民代，但目前尋求連任的總統蔡英文和鴻海集團創辦人郭台銘的副手也還沒出來，韓國瑜本人也會持續關注。

親韓人士強調，對韓國瑜而言，朱立倫確實是黨內數一數二的人才，就算不是搭配參選，雙方未來在2020年大選的合作也不會中斷。

▼韓國瑜「線上國政直播開講」。（圖／翻攝自張善政Facebook）

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