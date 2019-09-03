與黃敏惠同框再拜會副議長蘇澤峰　郭台銘：民眾需要中道力量

▲ 郭台銘與出席殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 ，與嘉義市長黃敏惠同框，兩人表情嚴肅。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鐵路警李承翰遭刺身亡，3日入祀忠烈祠不少民眾到場致意。鴻海集團創辦人郭台銘也現身會場，並與嘉義市長黃敏惠兩人意外同框、全程參與儀式，隨後兩人慰問完李姓員警家人後簡單寒暄後各自離去，郭隨後前往市議會拜訪副議長蘇澤峰，前後碰面藍綠嘉義地區指標性人物，引發不少話題。

▲▼ 郭台銘與出席殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 ，與嘉義市長黃敏惠意外同框。（圖／記者翁伊森攝）

▲郭台銘前往嘉義市議會副議長蘇澤峰。（圖／記者翁伊森攝）

郭台銘一早現身嘉義市忠烈祠引發騷動，先是逐一與現場出席軍警握手致意，對於媒體詢問是否宣布參選，個人及團隊則表示出席入祀祭典不便發言；李警入祀宗烈祠，只見郭台銘與嘉義市長黃敏惠並肩走入會場，兩人全程不發一語，入祀典禮最後，兩人相繼慰問李承翰雙親後各自離去。

▲郭台銘慰問殉職警李承翰家人。（圖／記者翁伊森攝）

郭台銘一行人隨後轉往市議會拜訪副議長蘇澤峰，由於蘇為蔡英文小英之友會顧問團員，地方盛傳郭來嘉義拔樁意味濃厚，但稍早蘇澤峰表示，父親與郭董早有交情，自己又與郭董兒子郭守正國外遊學時相識，兩人今天會面僅就嘉義市經濟發展層面做討論。

▲郭台銘前進嘉義市議會，副議長蘇澤峰陪同。（圖／記者翁伊森攝）

而郭台銘也表示，他之所以到嘉義市議會是想了解嘉義市的建設及產業結構的調整，及如何導入觀光產業；他強調，嘉義人才濟濟不缺人才，缺的是產業，對於現今藍綠政黨鬥爭，民眾需要的是中道力量。