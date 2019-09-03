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管中閔遭申誡　韓國瑜重話批：找不到毛病就這樣來懲戒跟羞辱

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▲▼韓國瑜區公所聯訪。（圖／記者賴君欣攝）
▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

台大校長管中閔違法兼職遭彈劾案，公務員懲戒委員會經過2度公開審理後於2日宣判。公懲會認定管中閔在擔任政務官期間，確實違規兼職，領取壹週刊給予的稿費；對此，高雄市長韓國瑜表示，「快兩年的時間，實在找不到校長的毛病，最後找了一條叫做投稿到報紙，這樣子來懲戒跟羞辱，我覺得台灣人民眼睛是雪亮，這是非常不好的感覺，非常不好的範例。」

管中閔今年1月遭監察院彈劾，理由是管中閔在民國101年2月6日至104年2月3日，擔任國家高階政務官乃至機關首長，卻涉違法兼職為媒體撰寫社論，3年下來共領了約190萬元稿費。公務員懲戒委員會2日宣判，認定確實違規兼職，給予申誡。

對此，高雄市長韓國瑜也有最新回應，「管中閔校長大概過去一年半，幾乎是被X光的檢查，包括他所有的資料，所有的一切點點滴滴都是最嚴格的檢驗，一直希望把管校長趕下來，或者不給他發布台大校長，結果經過了快兩年的時間，實在找不到校長的毛病，最後找了一條叫做投稿到報紙，這樣子來懲戒跟羞辱，我覺得台灣人民眼睛是雪亮，這個是一個非常不好的感覺，非常不好的範例。」

他認為，「管校長真的溫文儒雅、品學兼優，又是全台灣最重要的國立大學，臺灣大學校長用這種近乎羞辱式的方式，最後好像是在找不到東西用投稿記他申誡，這什麼意思？我相信大部分的台灣人都不能接受這種羞辱式對最高學術單位的管校長，我想無法接受。」

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