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將台灣緊急醫療救護推向國際　東港安泰醫院到馬來西亞交流

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▲屏東縣東港安泰醫院到馬來西亞進行緊急醫療救護實務觀摩交流，首開台馬民間到院前救護國際交流平台 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港安泰醫院到馬來西亞進行緊急醫療救護實務觀摩交流，首開台馬民間到院前救護國際交流平台 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院為積極將台灣緊急醫療救護推向國際，於9月1日至3日由榮譽院長蘇清泉博士率領到院前救護中心醫護教官團，到馬來西亞進行為期3天緊急醫療救護實務觀摩交流。首開政府新南向政策與馬來西亞進行民間救護交流的醫療機構。

▲屏東縣東港安泰醫院到馬來西亞進行緊急醫療救護實務觀摩交流，首開台馬民間到院前救護國際交流平台 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼泰安醫院到馬來西亞進行交流、安泰榮譽院長蘇清泉（中）、執行長蘇主榮（右）獲頒感謝狀。 

▲屏東縣東港安泰醫院到馬來西亞進行緊急醫療救護實務觀摩交流，首開台馬民間到院前救護國際交流平台 。（圖／記者陳崑福翻攝）

馬來西亞雪蘭莪州聖約翰救傷隊是一個法定、非營利性的非政府救護組織，超過4422名會員，他們大多利用私人業餘時間從事各種社會及人道主義志願服務，並提供24小時緊急救護等服務。

▲屏東縣東港安泰醫院到馬來西亞進行緊急醫療救護實務觀摩交流，首開台馬民間到院前救護國際交流平台 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼急救演練。

▲屏東縣東港安泰醫院到馬來西亞進行緊急醫療救護實務觀摩交流，首開台馬民間到院前救護國際交流平台 。（圖／記者陳崑福翻攝）

由於雪蘭莪州聖約翰救傷隊與安泰醫院於2018年有簽訂「緊急醫療救護合作備忘錄」，因此特邀安泰醫院到院前中心醫護教官團參與「高速公路車禍大量傷患演習」。

演習想定為高速公路六車20傷之車禍大量傷患事件，其中一部車起火燃燒。演練災難控制、大量傷患救護、檢傷分類、臨時醫療站醫療開設、傷患緊急醫療處置與後送等科目。

這次演練動員雪蘭莪州警、消、醫院與聖約翰救傷隊等機構4部消防車、9部救護車及64名消救人員，另安泰醫院參訪團也派遣4四位團員，參與各項救護演練，在場的安泰醫院到院前救護中心主任周上琳醫師表示，演習呈現災難現場狀況，相當逼真。

蘇清泉博士表示，今年7月聖約翰救傷隊已派遣5位急救講師到安泰醫院參與到院前救護師資培訓課程，將台灣已發展成熟的急救教育推廣模式與生動活潑的專業教學方法帶回馬國，學習成果豐碩。藉由這次演練可提升到院前緊急救護服務品質暨強化整體災防救護效能，冀望台馬雙方日後能針對緊急救護技術員培訓暨急救教育推廣等相關議題，進行更多深入探討、交流與合作。

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