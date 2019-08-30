人夫上山打獵反被獵殺　妻子搜尋2天發現他身中6槍倒斃叢林內





▲男子被人發現遭獵槍射殺。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

馬來西亞林夢區(Limbang)近來發生一起離奇案件，一名男子獨自進叢林打獵反而遭人獵殺，失蹤2天才被人發現，身上一共被6發獵槍所射的散彈擊中，警方不排除他可能是遭人蓄意開槍射殺，目前以謀殺案方向進行調查。

林夢區警察局長阿比丁(Supt Abang Zainal Abang Abidin)表示，死者是42歲原住民東尼馬龍(Tony Malong)，自23日晚間前去叢林打獵後便失去消息，「受害人的妻子23日發現丈夫下班沒有回家十分擔心，便一直在尋找對方但都沒有找到，直到25日早上9時，突然在路邊發現對方的車，後來請村民一同幫忙尋人，終於在中午12時左右找到遺體。」

東尼馬龍被人發現受困在一大樹下，村民們檢查發現，他的右肋後部有槍傷，附近還找到他用來打獵的彎刀。死者妻子表示，丈夫23日下班時曾告訴同事，他想去補青蛙，如果隔天沒來上班的話不用特地去找他。阿比丁透露，根據死者妻子所收到訊息，死者時常單獨前去打獵，且多是以設陷阱的方式捕捉，並不會用槍。本案仍在進行調查中。