醉男夜躺停車場睡夢中慘遭輾死！他驚覺壓到東西一看竟「車底有人」

▲醉男倒在停車場遭車輾壓車底，消防隊將他拉出送醫仍傷重不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

「我不知道地上有人啊！」高姓男子凌晨跟友人聚餐後，開小客車從民營停車場離開時發現好像輾壓到東西，下車查看發現車底竟然有人！原來，鄒男疑因酒醉路倒在停車場，高男沒注意到直接輾過去。警消雖立刻將鄒男拉出送醫，慘遭爆頭的他仍傷重不治。警方表示，肇事原因將由檢方釐清。

南投縣消防局2日凌晨獲報，埔里鎮一處民營停車場內發生車禍，有民眾被壓在車底下。消防隊立刻出動人車，到場後發現，車底男子身上有明顯酒味，已無生命徵象。消防員人雖立刻將男子拉出，並緊送醫急救，但他頭部遭輪胎直接輾過，顱骨嚴重骨折，胸腔肋骨也多處骨折，最後因頭部重創嚴重，傷重不治。

▲消防隊到場時，車底下的人一動也不動。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方也立刻到場採證，確認死者為36歲鄒姓男子，駕駛為31歲高姓男子，高男經酒測排除酒駕，但醫院幫鄒男抽血檢驗，發現鄒男酒精濃度超高。

據了解，鄒男是到附近的餐廳與友人吃飯喝酒，聚會結束後走到特約的民營停車場，疑似嚴重酒醉，就倒在停車場內呼呼大睡。高姓男子開車離開時，疑似未注意到地上有人，就直接輾過去。

警方表示，已報請檢察官，今天上午進行相驗，釐清死因，高男將依過失致死罪嫌送辦，由檢察官調查車禍原因。

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