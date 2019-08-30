力抗罕病上台大！她懷夢「出國交換+念研究所」...清晨女宿4F墜下　家屬崩潰

▲台灣大學女子宿舍30日發生一起墜樓案件。（圖／翻攝Google Map）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台大校園30日發生一起墜樓事件！一名目前正就讀大三的女學生清晨約6時從女生宿舍4樓墜落，全身多處擦挫傷，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。至於詳細事發原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

校方人員發現學生墜樓後，急忙啟動通報系統，警消獲報到場，發現21歲女大生已失去生命跡象，將她送往台大醫院搶救，但女大生仍因傷勢過重，不幸宣告不治。

據了解，女大生罹患罕見疾病，由於曾接受過氣切手術，使得她說話時有氣音，還曾因此不敢與人說話，但後來積極轉念，以自身疾病寫成一篇小論文，獲得全國特優，2年前更獲頒罕見疾病獎助學金。

她曾說，「我想要踏出舒適圈，學習更完整的知識！」，並以出國深造為目標，努力學習西班牙文、準備托福考試，預計在學期間要出國當交換學生，而後再赴美攻讀研究所。豈料，如今卻發生憾事，讓家人完全無法接受。

該名女大生為住宿生，事發後警方已通知家屬北上，鑑識人員在現場並無發現遺書，初步研判並無外力介入，詳細事發原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

這起事件發生後，台大心輔中心也即時啟動對系所及宿舍實施悲傷輔導，以及協助家屬辦理後事和各項保險、救助等需要相關事宜。

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