移動神主牌「北宜大逆向」1分鐘！轉彎處爆撞重機　騎士當場噴飛倒地

記者陳以昇／新北報導

一名網友日前在「YouTube」分享一段影片，只見畫面中2名機車騎士想要超車，而其中一名騎士成功超車之後，後方的同伴也想隨之跟上，因此頻頻跨越雙黃線，沒想到卻和轉彎而來的重機騎士撞上，當場噴飛倒地。

▲機車騎士逆向想超車，卻在轉彎時撞上重機。（圖／翻攝自YouTube，下同）

這起事件發生在8月31日12時許，當時2名機車騎士騎到坪林區北宜公路時，遇到前方一台託運車，因此兩人頻頻跨越雙黃線想要超車，但其中一名騎士成功超車後，另名騎士或許是心急想要追上同伴，因此不僅跨越雙黃線，整台機車都直接騎到對向車道，沒想到卻因此在轉彎46.6公里處時和一輛重機發生碰撞。

所幸事故發生之後，雙方都僅受到輕微擦傷，皆無須送醫。不過，這起畫面被放到網路上後，立即引發不少網友熱議，紛紛留言撻伐，「沿路跨雙黃大逆向，到底在騎甚麼西瓜？」、「三寶真的是神來一筆耶，突破正常人的思維，二線道自創第三線的山路跑法，令人嘖嘖稱奇，可惜最後還是被收了」、「這種騎法不撞也難」。

【更多新聞】

影／整理釋迦「摸到一條長軟軟」！她秒用膠帶黏上去 隔壁小夥子驚呆：就差幾秒

韓國瑜穿雲箭射向全台！高雄里長「拍1米天坑照」打臉怒了：已經通報3次

國中弟遭「3度爆踹噴飛」摀肚哀號！新莊惡煞「狂搧5耳光」逼下跪：我很愛我妹