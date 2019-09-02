濰坊推「築巢引鳳」　魯台人才大會兩岸百位專家現場對接

▲魯台人才發展大會上，簽約三項人才合作項目。（圖／取自大會網站）

記者陳政錄／山東濰坊報導

山東省推產業新舊動能轉換，向台灣人才招手有其政治目的和必要性。在昨（1日）開幕的第25屆魯台經貿洽談會上，下午召開「魯台人才發展大會」，現場過百位兩岸人才分享經驗、現場對接。

魯台會是大陸最早一批，地區性質的對台大規模交流活動，今年包括注重農業交流的「海峽兩岸農業論壇」，以及招才引智的「魯台人才發展大會」，與推進產業項目對接、推銷台灣商品的「海峽兩岸博覽會」，成為會上的重點對台項目。

▲魯台人才發展大會。（圖／取自大會網站）

根據山東去年推出的《關於促進魯台經濟文化交流合作的若干措施》共56條，於吸引台灣專請人才部份，包括可申請大陸國家千人計畫、萬人計畫、泰山學者、泰山產業領軍人才等工程，以及申報國家和山東自然科學、社會科學、藝術等方面的基金專案。

同時，台灣人才、青年、畢業生到山東創業，提供一次性創業補貼、優先入駐創業園區，創業就業者提供租賃住房補貼、子女就學優惠等，並支持台灣民眾在山東參加醫師資格考試。

在魯台人才發展大會上，山東台辦副主任尹曉民、濰坊市委常委劉國偉出席。劉國偉指出，山東在推進產業新舊動能轉換、落實省內惠台措施，致力築巢引鳳，目前，對頂尖人才團隊，全職來濰院士，鳶都產業領軍人才，入選國家級、省級重點人才工程的以及博士、碩士、本科生來濰創新創業的分別給予相應補貼。

據了解，會上共邀請來自台灣、美國、新加坡等地類專家81人，其中擁有博士學位的41人、知名企業負責人31人、科研機構負責人18人、知名高校負責人7人。包括立委陳宜民、台灣明道大學董事長李超群，並有現代高效農業、智能裝備、電子信息、生物醫藥、醫養健康等項目發布，兩岸170位高新技術企業和創投機構負責人參與對接。

濰坊位於山東半島的中部，面積1.61萬平方公里，人口937萬人，被稱為「世界風箏之都」，農業、製造業發達，在推進產業轉型升級下，去年經濟成長率6.5%，有339家台資企業投資。