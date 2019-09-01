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山東魯台會今召開　洪秀柱先會劉結一提「兩岸一家親」

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▲▼第25屆魯台經貿洽談會舉辦，山東省委書記劉家義、中共國台辦主任劉結一，於濰坊會見中國國民黨前主席洪秀主等一行。（圖／記者陳政錄攝）

▲第25屆魯台經貿洽談會舉辦，山東省委書記劉家義（中）、中共國台辦主任劉結一（右），於濰坊會見中國國民黨前主席洪秀主等一行。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／山東濰坊報導

山東於今（1日）到4日舉辦第25屆「魯台經貿洽談會」，昨（8月31日）山東省委書記劉家義、中共國台辦主任劉結一先於濰坊會見中國國民黨前主席洪秀柱一行台灣代表，談話中洪秀柱除了主動學方言、搏感情，表態「兩岸一家親」，還重點提及2020大選議題，表示希望在明年1月後，「兩岸能越走越光明。」

▲▼第25屆魯台經貿洽談會舉辦，山東省委書記劉家義、中共國台辦主任劉結一，於濰坊會見中國國民黨前主席洪秀主等一行。（圖／記者陳政錄攝）

本屆魯台會以「聚焦新動能 共享新機遇」為主題，涵蓋1日的開幕式，以及海峽兩岸博覽會、首次舉辦的海峽兩岸農業論壇，和專項對接會、現場考察等活動等，於新一代信息技術、高端裝備、醫養健康、現代高效農業、文化創意、金融等領域推進兩岸產業合作，共有1194位台商參會、參展，會議整體規模達3000人。

劉家義表示，山東人口超過1億，是人口、資源、經濟、文化大省，9000多家台商在此投資興業，為兩岸交流、對台灣同胞分享發展紅利做出貢獻。未來，山東還將持續落實兩岸一家人、一家親的理念，落實56條地方惠台措施等，讓連結更加緊密。

▲▼第25屆魯台經貿洽談會舉辦，山東省委書記劉家義、中共國台辦主任劉結一，於濰坊會見中國國民黨前主席洪秀主等一行。（圖／記者陳政錄攝）

洪秀柱此行是首次造訪山東，抵達濰坊前，先於山東德州市參加兩岸八極拳交流、濟南台商協會活動等，並在8月31日傍晚魯台會開幕式前，和商業總會理事長賴正鎰、大陸全國台企聯會長李政宏等39位台灣產、官、學界代表參與會見。

洪秀柱首先表示，他在訪問大陸時充分感受到中華民族希望自己「國家強盛」的心理，因為「弱國無外交」，表示中華民族從強起來、富起來到站起來是不容易的事情。

因此，洪秀柱強調，在去年大陸中央推出「惠台31條措施」，各地提出細則後，千萬別讓台商「看得到吃不到」，以做到真正的兩岸一家親、心靈契合，共同參與中華民族的發展和共享紅利。

談到當前兩岸局勢，洪秀柱話鋒一轉，指出當前兩岸氛圍非常嚴峻，但任何困難都無法阻礙民間的交流合作，希望明年1月台灣的大選，能有好的成績，讓兩岸越走越光明，路越走越順。

▲▼第25屆魯台經貿洽談會舉辦，山東省委書記劉家義、中共國台辦主任劉結一，於濰坊會見中國國民黨前主席洪秀主等一行。（圖／記者陳政錄攝）

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