　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

他50歲被鴻海失業　今成魯台會代表提「兩岸產業融合」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼共達電聲股份有限公司董事長謝冠宏。（圖／記者陳政錄攝）

▲共達電聲股份有限公司董事長謝冠宏。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／山東濰坊報導

第25屆「魯台經貿洽談會」今（1日）上午在山東濰坊召開，1194位台商參會、參展，其中50歲時「被鴻海失業」的謝冠宏，以及商業總會理事長賴正鎰、大陸全國台企聯會長李政宏成為開幕式致詞的台商代表，三人在會上共提兩岸產業融合發展，並請台商看準大陸當前推動的重點政策，以及發展機遇。

▲▼京東314影音節,1MORE,萬魔耳機,林柏青,A-Lin,上海。（圖／記者陳政錄攝）

▲謝冠宏創立的1MORE萬魔耳機品牌。

謝冠宏16年前來大陸發展，於鴻海集團富士康研發團隊任職，2012年因請假誤會「被失業」，選擇創立萬魔聲學，從小米生態鏈起家到與騰訊等巨頭合作，去年全球銷量破5000萬條耳機，在買入山東共達電聲股份任董事長後，致力推動與萬魔聲學的重組，成為一條龍整合性企業。

謝冠宏表示，他在大陸16年，發現大陸是目前世界上很適合創業的地方，首先長期政策穩定，各級政府都支持企業「全力拚經濟」。再來，大陸擁有廣大市場，只要能滿足一部份消費者喜好，就能達成經濟規模。

▲▼第25屆魯台經貿洽談會在濰坊召開。（圖／記者陳政錄攝）

▲第25屆魯台經貿洽談會在濰坊召開，商業總會理事長賴正鎰（右起）、國台辦主任劉結一、山東省長龔正、國民黨前主席洪秀柱等出席。

他進一步表示，大陸市場具有活力，人才資源充沛，目前共達電聲除發展汽車音頻、車載導航等領域，也看好山東推進產業新舊動能轉換，推進兩岸產業融合發展，台灣新創團隊如果來山東發展，他們願意提供幫助與經驗。

賴正鎰則說，在中美貿易爭端的背景下，企業發展受到挑戰，但台商們對大陸推進放管服、減稅降費、對外開放、產業升級等相當有信心，商總每年帶團前來考察，會員們均表達高度合作意願。

他表示，以自身鄉林集團為例，投資山東超過十年，青島涵碧樓文創酒店開業五年，今年山東於魯台會推進兩岸智慧製造、精品旅遊和農業等領域合作下，他將率商總旗下約800家文創、醫療產業業者進駐、考察山東。

▲▼商業總會理事長賴正鎰。（圖／記者陳政錄攝）

▲商業總會理事長賴正鎰。

李政宏在今年5月接任台企聯會長後，已來訪山東3次，他表示，在近日山東自由貿易試驗區掛牌成立，以及山東惠台56條措施落實、台商投資權益保護條例推出後，藉由魯台會搭建兩岸溝通對話、經貿交流的平台，將有助於企業應對國際複雜多變情勢的考驗。

▼大陸全國台企聯會長李政宏。

▲▼大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
台南安平觀夕平台驚爆集體溺水　警消救起5人3命危搶救中
好市多中和店將「實施新政策」　網推爆：求全台分店跟進
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他50歲被鴻海失業　今成魯台會代表提「兩岸產業融合」

華聞快遞／與實體經濟融合　貴陽大數據人才總量達17萬人

影／10m長塑膠管被丟進軌道！　機場快線「緊急停駛」卡半路...大批旅客滯留

影／Be water擾亂防線！ 示威者快閃香港機場　員警持棍驅離

蔡英文製造槍砲向大陸射擊　陸委會反批：修訂逃犯條例的人才是

香港機場快線停駛！「和你飛2.0」癱瘓交通　上百旅客「拉行李箱」徒步趕飛機

影／太子站「831衝突」　港教大學生會長梁耀霆被捕

救護員哭求港警開地鐵閘門：打我、射我都可以，請讓我去救人

忠義形象傳千年郭台銘篤信　大陸各地打造「關公」品牌

和你飛2.0！示威者湧香港機場　造「行李車防線」與警對峙

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

狐狸辣妹飆慢版《瀟灑小姐》超性感！　開場秀長美腿...劉隽一看設計：聰明的選手

畫面曝光！賓士疑開過頭國道倒車　遭聯結車後方追撞...駕駛被夾慘死

79歲阿伯駕車失控「暴衝4、5次」　撞自宅+路旁汽車：我有剎車啊～

87歲嬤打零工30年存200萬！ 「捐救護車」哽咽：心願達成了...

「阿班」變成寵姑姑魔人　《只有我能喜歡妳》不許你靠近！

他50歲被鴻海失業　今成魯台會代表提「兩岸產業融合」

華聞快遞／與實體經濟融合　貴陽大數據人才總量達17萬人

影／10m長塑膠管被丟進軌道！　機場快線「緊急停駛」卡半路...大批旅客滯留

影／Be water擾亂防線！ 示威者快閃香港機場　員警持棍驅離

蔡英文製造槍砲向大陸射擊　陸委會反批：修訂逃犯條例的人才是

香港機場快線停駛！「和你飛2.0」癱瘓交通　上百旅客「拉行李箱」徒步趕飛機

影／太子站「831衝突」　港教大學生會長梁耀霆被捕

救護員哭求港警開地鐵閘門：打我、射我都可以，請讓我去救人

忠義形象傳千年郭台銘篤信　大陸各地打造「關公」品牌

和你飛2.0！示威者湧香港機場　造「行李車防線」與警對峙

大阪道頓堀、心齋橋超好買　私心激推4款「街邊美食」必吃

劉詩詩4個月大兒子小肉手登熱搜！　「暑假作業做完了」洩復出

17歲忠犬等不到爺爺離家出走　媽夢醒淚：他們幸福散步

中職／3新人向洪總拜碼頭　李承禎向王溢正看齊

生日派對成惡夢…少女滿19歲當天「遭4友性侵」嚴重內傷　1月後不治

曾智希自曝欣賞微大叔　苗可麗「老司機上身」精闢分析

彰化拜廟之旅！韓國瑜談中部發展：為何沒有可以停波音747的大機場？

太妍「染深棕色+空氣感瀏海」　神逆齡新髮型曝光！

懶到極致！瑪爾被丟水裡逼游泳　牠四肢放鬆「原地飄」媽超傻眼

伊朗總統放話「縮減核武協議承諾」　要求歐盟採取行動

大陸熱門新聞

18歲男挾持正妹...特警槍藏..

上海好市多亂象曝光！她目睹全程..

影／學餐見超低胸正妹！彎腰打飯..

地鐵濺血！港警凌晨聲明、港網友..

速龍太子站內狂揮警棍！目擊者嚇..

最正通緝犯被逮！20歲妹懺悔：..

港警4指被斬斷　央視：已是恐襲

護張學良被迫離婚　元配于鳳至苦..

伸手救落水閨蜜　她慘變活命墊腳..

快訊／831遊行太子站大混戰！..

示威者「推行李車」設防線　與防..

直擊圖輯／831「警總附近陷火..

勇父救女兒慘被砍　奪刀反殺歹徒

即／速龍小隊夜闖太子站　壓制示..

更多熱門

相關新聞

前美駐華大使：川普在玩等待遊戲

美國前任駐華大使博卡斯（Max Baucus）於28日接受CNBC專訪，談論貿易戰的情勢時，指出川普非常聰明，正在玩一場「等待的遊戲」，只要掌握良好時機與中方達成貿易協定，就能夠為下一屆連任鋪路。他表示，希望市場可以開始摸透總統的策略，緩解近日大起大落的股市。

洪秀柱倡共同文化　劉結一提共同體

劉結一提山東自貿區　邀台商融入祖國發展

川普對1120億美元中國商品加徵15％關稅

蘋果新品還沒登場關稅先來了　分析師：恐增加5億美元成本

關鍵字：

山東魯台會魯台經貿洽談會貿易戰中美台商中美貿易戰鴻海富士康

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網友選它：拉爆

「肥胖部位圖」驚曝光！營養師：少吃2樣瘦爆

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

有小孩後不敢住三重蘆洲新莊？爸媽：8+9一堆

玲玲、劍魚颱風可能接連生成　周三起變天

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵洩慾

22歲男想破處！她淚崩：友情被精蟲毀了

脫衣進廁所　門秒被行李箱監禁

安宰賢「一週公開對話」確定放鳥

《玩很大》羚小鹿素顏+低胸睡衣拼了

店員辣翻！他吃早餐「配水蜜桃」

18歲男挾持正妹...特警槍藏胯下擊斃

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

辜寬敏批對台無貢獻　郭辦回應了

更多

最夯影音

更多

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面