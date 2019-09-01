他50歲被鴻海失業　今成魯台會代表提「兩岸產業融合」

▲共達電聲股份有限公司董事長謝冠宏。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／山東濰坊報導

第25屆「魯台經貿洽談會」今（1日）上午在山東濰坊召開，1194位台商參會、參展，其中50歲時「被鴻海失業」的謝冠宏，以及商業總會理事長賴正鎰、大陸全國台企聯會長李政宏成為開幕式致詞的台商代表，三人在會上共提兩岸產業融合發展，並請台商看準大陸當前推動的重點政策，以及發展機遇。

▲謝冠宏創立的1MORE萬魔耳機品牌。

謝冠宏16年前來大陸發展，於鴻海集團富士康研發團隊任職，2012年因請假誤會「被失業」，選擇創立萬魔聲學，從小米生態鏈起家到與騰訊等巨頭合作，去年全球銷量破5000萬條耳機，在買入山東共達電聲股份任董事長後，致力推動與萬魔聲學的重組，成為一條龍整合性企業。

謝冠宏表示，他在大陸16年，發現大陸是目前世界上很適合創業的地方，首先長期政策穩定，各級政府都支持企業「全力拚經濟」。再來，大陸擁有廣大市場，只要能滿足一部份消費者喜好，就能達成經濟規模。

▲第25屆魯台經貿洽談會在濰坊召開，商業總會理事長賴正鎰（右起）、國台辦主任劉結一、山東省長龔正、國民黨前主席洪秀柱等出席。

他進一步表示，大陸市場具有活力，人才資源充沛，目前共達電聲除發展汽車音頻、車載導航等領域，也看好山東推進產業新舊動能轉換，推進兩岸產業融合發展，台灣新創團隊如果來山東發展，他們願意提供幫助與經驗。

賴正鎰則說，在中美貿易爭端的背景下，企業發展受到挑戰，但台商們對大陸推進放管服、減稅降費、對外開放、產業升級等相當有信心，商總每年帶團前來考察，會員們均表達高度合作意願。

他表示，以自身鄉林集團為例，投資山東超過十年，青島涵碧樓文創酒店開業五年，今年山東於魯台會推進兩岸智慧製造、精品旅遊和農業等領域合作下，他將率商總旗下約800家文創、醫療產業業者進駐、考察山東。

▲商業總會理事長賴正鎰。

李政宏在今年5月接任台企聯會長後，已來訪山東3次，他表示，在近日山東自由貿易試驗區掛牌成立，以及山東惠台56條措施落實、台商投資權益保護條例推出後，藉由魯台會搭建兩岸溝通對話、經貿交流的平台，將有助於企業應對國際複雜多變情勢的考驗。

▼大陸全國台企聯會長李政宏。