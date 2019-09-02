您訂購的商品已送達！條碼一刷怎這麼貴？「這習慣」救了他

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▲▼網購詐騙。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

▲男子收到簡訊通知說商品已到貨，孰不知竟是詐騙！（圖／翻攝自臉書《汐止集團》，下同）

記者孫于珊／新北報導

「您訂購的商品已送達，請於7日內領取。」新北市汐止區一名男子1日收到簡訊通知，網購的商品已到超商門市，常常在網路買東西的他也就沒有特別留意這次到貨的物品是什麼，但對「付款金額」卻極度敏感！平常網購不超過2千元，這次卻要9980元！讓他驚覺遇到「詐騙」，直呼「最近詐騙手法真的越來越多元」。

男子在臉書《汐止集團》指出，當時他一如往常地收到超取到貨簡訊，就步行去取貨，但店員刷完條碼後，螢幕居然出現9980元，讓他當場嚇了一跳！並形容物品看起來是單薄的一片，還刻意用很大的瓦楞紙包裹著，完全感覺不出有9980元的價值，物品寄件者則是寫著「皓炫國際」，於是馬上查詢網購資訊，在確定自己沒有下單這筆金額的物品後，他立即向店員反應，店員也警覺性地請他別取貨，直接讓物流收回去退貨。

▲▼網購詐騙。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

事實上，被「皓炫國際」詐騙的受害者不在少數。現在網路資訊發達，除了購物網站外，許多社群平台，如：臉書等，也成為許多民眾的購物天堂，但假帳號、個資外洩等風險隨之而來，甚至成為詐騙集團的目標。

原PO表示，他常網購店內用品，但通常都花不到2千元，且取貨當下都會習慣當場核對商品外包裝大小和正確金額。如今遇到詐騙，他提醒大家網購時務必要再三注意！

▼詐騙手法越來越多元，原PO提醒網購要多加小心。（示意圖／資料照，與本文當事人無關）

▲超商取貨，貨到付款，包裹，超商店員，店員，便利商店。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文當事人無關）

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