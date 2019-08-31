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她3年前丟身份證　名下「多了家公司」外帶850萬債務

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▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒。（圖／123RF）

▲示意圖，非本文當事人。（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

河南的95後女子張淑淑3年前遺失了身份證，雖然後來進行了補辦，但她卻在今年4月，收到了深圳市福田區人民法院的傳票，得知自己成了深圳市一家公司的股東和法人代表，隨之而來的還有195.838萬元人民幣（約新台幣850萬元）的債務，如今法院判決對方公司的求償於法無據，而對方則已經上訴。

《紅星新聞》微信公眾號報導，張淑淑從未去過深圳，從2014年開始，她一直在北京打工，2016年2月，從河南返回北京的火車上，張淑淑弄丟了身份證，而她名下的公司於2017年與深圳市的一家公司，簽下一份建築材料買賣合約，對方公司付款後遲遲不見發貨，直到2018年11月，將張淑淑與其名下個公司告上法院。

一份2016年7月12日的《公司變更決定》顯示，這一天公司的執行董事、總經理、法定代表人變更為張淑淑，法定代表人簽名為張淑淑的數字證書簽名，公司蓋章也為企業數字證書。張淑淑於今年4月10日，曾到自己名下公司最新的登記地址尋找，只見辦公室大門緊閉，樓層櫃台查詢後，沒有這家公司。

▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

此外，張淑淑查詢到自己名下多了一張銀行卡，相關工作人員稱，如果是代辦銀行卡，任何人只要持有身份證就可以辦理，不需要本人到場，但是使用時需要本人持身份證到銀行開通銀行卡。如果是他人冒用身份證辦理銀行卡，又與她本人長得比較像，銀行工作人員疏忽就可能辦理成功。

全案今年7月1日宣判，法院認為，無證據證明張淑淑個人財產與公司財產存在混同，原告訴求張淑淑與其名下公司對債務承擔共同償還責任於法無據。對此，原告公司表示，目前該公司僅能聯繫到張淑淑一人，按照一人公司債務承擔的相關規定，已向深圳市中級人民法院提起上訴。

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