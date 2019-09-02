吳敦義盤算2020　鄭麗芬爆：原想引朱卡韓…結果郭台銘突然殺出

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨內近日傳出「換瑜」聲浪，而鴻海集團創辦人郭台銘確定要獨立參選，國民黨陷入分裂隱憂，黨主席吳敦義也被指為要為2020大選負最大的責任。對此，資深媒體人鄭佩芬在《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》中分析國民黨狀況，以及吳敦義如何盤算2020結果卻讓國民黨走向危機。

鄭佩芬提到，九合一大選後韓國瑜的聲勢大好，吳敦義就提出徵召初選也承諾他，但雙方卻沒有彼此拜會，韓國瑜趁著訪美時拉抬自己的聲勢，甚至還在舊金山僑社演講時說「我不會停在高雄太久」，由此可知，韓國瑜當時就有想要參選的意願。

不過，韓國瑜回台時情況完全變了，鄭佩芬說，「吳敦義不希望朱立倫勝出，所以有點引朱卡韓」，結果郭台銘卻跳出來參選，韓國瑜也假戲真做，所以吳敦義才會說「請神容易送神難」。

鄭佩芬表示，吳敦義一直很想選總統，但因為民調太低因此一直都沒有表態，之後前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，還有郭台銘表態要參選後，就需要有人出面協調。

鄭佩芬認為，吳敦義身為黨主席就應該把有意願參選的人找出來談，一起研究一套公平、公正、公開的選舉辦法，但是「他唯一的目的就是要卡掉朱立倫」，所以朱立倫提全民調、還有三七制他都否決。

▲鄭麗芬爆韓國瑜曾說不會待在高雄太久。（圖／翻攝雲端最前線）

