網亂傳「韓國瑜墜樓亡」　高市府怒了！正式報案提告誹謗

▲高雄市長韓國瑜日前遭網友造謠墜樓。（圖／記者唐詠絮攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜上個月31日，遭批踢踢實業坊（PTT）亂傳「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」消息，事後韓競辦痛批「黑韓黑到沒有人性」，表示將請律師蒐證提告。高雄市政府2日上午也正式由機要科科長出面、代理韓國瑜報案！

暱稱swing1221的網友日前在PTT八卦版以「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」標題，內容寫出「國民黨總統候選人，於今天早上9：45自殺，從住家頂樓跳下」，還寫下「李佳芬淚訴：『網路酸民攻擊不斷，他壓力太大』，吳敦義將派人慰問，韓國瑜死後，國民黨將另推候選人」。

▲網友在PTT造謠，警方現已受理報案。（圖／翻攝PTT）

這篇文章引起網友議論紛紛，有人大喊「假新聞、關三天」、「黑韓無極限」、「轉發不實言論有沒有刑責？」；對此，韓國瑜競選辦公室回應「黑韓不應該黑到沒有人性，沒有是非。競選辦公室會委請律師蒐證，並且準備提告」。

韓國瑜競選總部執行長林國正表示，這件事太沒有人性，「一定告到底！」，並透露等星期一上班日，就會詢問律師事務所訴狀準備進度。高市府則在今天上午9點多，由機要科科長出面代理韓國瑜報案，警方將以誹謗罪受理，並持續追查該名造謠網友。

另外，鳳山分局表示，警方為求慎重，主動與市長辦公室聯繫並於上午10時許完成報案手續，對於有媒體報導市府「耍官威」、警「被通知」到市長室，與事實不符。