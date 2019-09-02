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女大生餘額不足！公車司機驚瞥「她戴助聽器」2唇語暖安撫　真相一曝尷尬爆

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▲▼AirPods 2。（圖／翻攝自Apple官網）

▲原PO戴AirPods搭公車，意外被司機「暖心唇語」提醒。（示意圖／翻攝自Apple官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女大生日前要搭公車，刷悠遊卡發現餘額不足，改拿錢包投零錢時，發現司機突然很友善地對她比25元的手勢，並用唇語安撫她「不急、慢慢來」，原PO要下車時，運將又再次用唇語要她「路上小心」。明明是暖翻的行為，原PO卻尷尬爆，「我掛著airpods，司機叔叔以為是助聽器」，讓其他人都笑噴。

「事情是這樣的」，這位女大生在《Dcard》貼文，說她某天興致勃勃地收起行李，準備北上找男朋友約會一番，結果上公車時，發生尷尬的事情，也就是悠遊卡餘額不足。正當她拿起錢包準備拿零錢時，「司機叔叔做了一個舉動」、「「對我比$25，並用唇語說不急慢慢來」。」

請繼續往下閱讀...

看到司機這突如其來的動作，原PO馬上想起來發生什麼事，「啊啊啊啊啊！原來是我掛著airpods，司機叔叔以為是助聽器。」原PO於是回司機一個尷尬而不失禮貌的微笑，然後趕快上車，「到下車我都不敢說一句話呢！哈哈哈哈哈哈！」原PO也補充，「忘記說，下車時司機叔叔依然用唇語跟我說『路上小心』。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲蘋果無線耳機AirPods。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲蘋果無線耳機AirPods。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

「蘋果助聽器」讓其他網友都笑噴，許多人紛紛大讚司機，「遇到那麼暖的司機很棒啊哈哈哈哈」、「如果所有司機都這麼貼心就好了」、「雖然是airpods烏龍，但還能有這樣的司機真的很窩心」、「認真覺得司機好善良，他一定幫助過很多需要幫忙的人，希望他身體健康」、「可愛哭哈哈哈哈哈哈哈！」

還有人相當理解原PO的心情，「上次也遇到過，女同學要下公車被博愛座的阿公問說這是助聽器嗎？哪裡有賣。感覺阿公聽到不是助聽器很失落」、「airpods真的超像助聽器+1」、「司機：怎麼現在一堆年輕人都戴助聽器。」不過也有網友猜測，「還是司機覺得音樂一定放很大聲聽不到所以用唇語跟你說」、「會不會只是司機感冒燒聲而已。」

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