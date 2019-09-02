朋友好心送「伸縮警棍」放車上防身　駕駛不知觸法遭送辦

▲警方盤查發現一支伸縮警棍，駕駛稱是朋友送來防身，但已觸法。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

攜帶警棍觸法，民眾要當心！蔡姓男子開車載友人路邊紅線違停，遭警方盤查，意外發現車上竟放有伸縮警棍（另稱甩棍），警察當場告知違法，蔡男還驚訝地說，「我不知道啊！朋友送我防身的」。警方表示，警棍屬公告查禁器械，已違反《社會秩序維護法》，將沒入並可處最高3日拘留或3萬元罰鍰。

第六警分局西屯派出所員警日前巡邏時，在西屯區逢甲公園發現一輛小客車紅線違停，立刻上前盤查。21歲駕駛蔡姓男子與車上友人自認沒做什麼不法，配合警方開車門檢視。員警眼尖發現，左後車門置物處竟放有一支鋼質伸縮警棍，確認是蔡男所有後，告知該器械屬警政署認定「警察機關配備警械種類及規格表」之警械，非經許可不得持有。

▲▼警方發現左後車門上放有一支伸縮警棍。（圖／記者李忠憲翻攝）

蔡男大吃一驚直呼「我不知道啊！」他解釋，朋友看他經常要開車，日前送他一支並說可以放車上防身，但不知是違禁物品。

▲駕駛得知警棍是違禁品大驚，直說「我不知道啊！」。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方表示，警棍非經許可不得持有，違反者可依社會秩序維護法第 63 條第1項第8款「製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁之器械者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。民眾如要攜帶防身物品別亂買，除了防狼噴霧器，像是警棍、電擊棒等，都被列為違禁品，不能隨身攜帶，以免受罰。

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