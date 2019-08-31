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獨／已婚型男中醫騙女單身交往8年東窗事發　200萬封口費答應了還不給

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▲▼中醫師劉學融。（圖／取自診所臉書粉專）

▲劉姓中醫師外型斯文白淨，女病患常誇獎型男。（圖／取自診所臉書粉專）

記者李忠憲／台中報導

知名型男劉姓中醫師追求看診的羅姓女子，亮出「配偶欄空白」身分證謊稱自己單身，交往8年間，拍裸照等情侶該做的事都做了，卻被要求要「低調」。事後才發現他除了有妻小，還另有多名女友。羅女要求200萬「封口費」，劉男雖允諾卻分文未給。台中地院審結，判劉男應賠200萬，全案可上訴。

判決書指出，羅姓女子2001年到劉姓中醫師執業的診所看診，劉男見她臉蛋漂亮身材好，竟記下她的病歷個人資料，主動聯繫並積極追求。2人順利成為情侶並交往8年，期間，羅女與劉男發生多次性行為、在劉男要求下同意讓他拍裸照給他保留欣賞，劉男也送她名錶等昂貴禮物表達愛意。

雙方感情雖然甜蜜，但劉男卻始終以「低調」為由，要求羅女不可以將2人交往公開，甚至在社群網站上公開貼文。她基於信任與尊重，始終沒有將2人戀情公諸於世。

羅女今年3月間意外發現劉男根本有家室，與女醫師結婚多年並生子，劉男騙她就算了，竟還故技重施，在他們交往期間又同時與其他6名女子交往。同月28日，羅女約劉男到南屯區某超商協商，劉男坦承欺騙，並同意賠償200萬元「封口費」，約定會湊錢並在2周後給，事後卻以湊不到錢為由拒絕給，羅女憤而提告民事損害賠償。

▲▼中醫師劉學融。（圖／取自診所臉書粉專）

▲劉姓中醫師利用看診留下病歷資料，追求羅姓女子，事後卻隱瞞已婚事實。（圖／取自診所臉書粉專）

劉男在庭上雖坦承與羅女交往，但否認她所主張的侵權行為。他辯稱是遭羅女脅迫才會同意付200萬，羅女未經同意偷錄音，是違法取證等。

承審法官勘驗羅女提供的錄音，羅女追問下，劉男坦承與女醫師結婚有小孩，交往期間都欺騙她未婚，「我可以承認，我可以道歉」。羅女當下提議「兩清」，並給劉男兩個選擇，一個是「精神賠償和封口費」，另一個選擇就是「你路上下跪磕頭跟我認錯，我錄影PO到我的臉書上，精神賠償和封口費就不用了」

劉男顯然選擇給錢，羅女告知「我8年認真心血不能這樣打發掉，人財不能兩失」，要求他付200萬，劉男口頭同意2周後給，「我說到做到！」

承審法官認為，劉男與羅女交往8年期間，竟隱瞞交往2年後與別人結婚生子，談判時坦承並同意付200萬元做為賠償及封口費（即不對外宣揚之意）之對價，即屬契約成立。對話中未見劉男所說有恐嚇脅迫，而錄音是為確保權益，判劉男應賠200萬元，並從今年5月21日起至清償日止，按年息5%計算利息。

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