19歲男開休旅車台灣大道違規迴轉　遭曳引車撞爛車頭

▲休旅車在台灣大道違規迴轉，遭曳引車撞爛車頭。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

19歲的陳姓男子29日凌晨開著休旅車走台灣大道，疑似以為沒車，未依號誌就直接迴轉，結果對向衝來一輛曳引車根本來不及反應，直接撞上。曳引車僅輕微受損，但休旅車車頭扭曲變形，陳男還受傷送醫，雖然雙方都沒酒駕，但警方認為陳男應負全部肇事責任，得不償失。

西屯區台灣大道三段與黎明路口29日凌晨5點多，一輛曳引車走台灣大道三段往市區方向到黎明路口時，發現前方有一輛要迴轉的休旅車，他反應不及就撞上去。曳引車僅有些許擦撞痕跡，但休旅車車頭嚴重扭曲變形，開車的19歲陳姓男子多處擦挫傷，52歲曳引車司機楊姓男子則僅右腿擦傷。

▲曳引車左前車頭輕微毀損。（圖／民眾提供）

台中市消防局獲報立刻派遣救護車到場，2人經初步包紮送醫治療，並無大礙。第六分局警方也到場採證，並對2人進行酒測後，均排除酒駕。

楊男供稱，他當時綠燈直行台灣大道，經過黎明路口就發現一輛車橫向切過來，他反應不及就撞上去。

警方表示，現場初判休旅車未依燈號違規迴轉，曳引車則無肇事因素，雙方若要提告，警方會依法受理。

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