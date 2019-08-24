求前女友復合竟「帶刀帶辣椒水」　雙方在公園大亂鬥2人受傷

▲男子想要與前女友復合，竟用辣椒水攻擊護花使者，噴到眼睛。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

張姓男子為求與江姓前女友復合，24日凌晨撂人相約在公園談判，張男見對方竟有2名護花使者，竟惱羞成怒，朝對方噴辣椒水還揮刀，雙方大亂鬥導致自己和賴男受傷。警方除趕到現場壓制，將傷者送醫，也帶回3男1女依法偵辦。

西屯區福興公園24日凌晨近4點許不安寧，傳出有人在公園內吵架，原來是男女感情糾紛，引發雙方撂人到公園談判。只見互嗆聲音越來越大，甚至動粗打起來，附近居民被吵醒，立刻報警。

▲▼男子想要與前女友復合，竟帶刀帶辣椒水相約在KTV前的公園談判。（圖／記者李忠憲翻攝）

員警獲報立刻趕到現場，發現張姓、賴姓男子受傷，現場立刻戒護，並通報119將他們送醫，同時強勢壓制其他想動粗的民眾，並帶回3男1女偵辦。

據了解，張姓男子與江姓女子原本是男女朋友，張男在分手後打電話想與江女復合，江女稱自己要跟友人去KTV唱歌，想談就來談。結果張男竟撂人並帶著辣椒水及刀子赴約，一見江女身旁有2男保護，竟醋勁大發，一言不合後朝對方攻擊。賴男遭張男噴辣椒水噴到眼睛，張男揮刀時不慎劃傷自己，雙方身上另有擦挫傷，所幸送醫無大礙。

▲警方將相關人帶回派出所，將依法究辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

第六分局西屯派出所表示，目前雙方都表示要提告，警方除將追查動機並依法究辦外，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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