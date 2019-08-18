　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

汐止驚見「馬路格鬥場」！駕駛連環踢騎士右拳重擊雙掛彩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區伯爵街超商附近18日上午10時48分發生鬥毆案件，一名57歲駕駛黑色自小客車的吳男與47歲機車騎士鄭男，竟然在路中央上演一場全武行！原來是雙方在行車時不互相禮讓引發行車糾紛，2人憤而下車理論，還出手動腳互毆猛踹，造成吳男流鼻血、鄭男右小腿挫傷，但雙方表示願意和解，暫不追究刑事與民事責任。

▲▼行車糾紛引發全武行，2人掛彩和解收場。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲駕駛與騎士爆發行車糾紛，竟然在路中央上演全武行，2人掛彩但和解收場。（圖／記者孫于珊翻攝）

畫面中，兩人不停互相拉扯，身穿白衣紅褲的吳男先將騎士推倒在地，連機車也一併倒下，吳男還上前繼續指責，騎士忍不住便直接給他一個右拳，但沒有揮中，吳男見機先補踹一腳，然後用右手猛捶2次騎士頭部，騎士邊檔邊閃對方攻勢，但吳男仍繼續出腿攻擊，右腳、左腳、右腳，連續踢3次，騎士直接再給他一個右拳反擊，正中吳男頭部，才讓吳男停止動作。

此時，一名女子從吳男車上下來勸架，儘管雙方都因打架而受傷了，但嘴巴依舊厲害，持續互指對方不是，令女子不知所措，也惹得不少民眾停車圍觀並報警。

社后派出所所長葉梓銘受訪指出，吳男與鄭男發生行車糾紛遂下車理論，因而爆發肢體衝突雙雙掛彩，雙方雖表示願意和解，但為彰顯公權力並杜絕歪風，警方主動以《社會秩序維護法》對2人依法究辦。

【更多新聞】

喳喳喳…睡夢中左耳搔癢有聲音　燈一照驚見「觸角」！結局笑翻

影／汐止午後超狂風雨！　多處積淹水達半顆輪胎...民眾驚

影／她接到「檢警」電話後　直接匯款19筆鉅額至香港帳戶…上億元飛了

ET快訊
即／不倫謝忻神隱2個月　阿翔明天復出演藝圈
汐止驚見「馬路PK戰」！駕駛連環踢vs.騎士重拳擊　雙掛彩影
丟5樣東西「擺脫月光族」！他再曝「1妙招」存款激增　網嗨：也

關鍵字：行車糾紛,全武行,掛彩,和解,社會秩序維護法,社維法

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

汐止驚見「馬路格鬥場」！駕駛連環踢騎士右拳重擊雙掛彩

長髮女7PUPU「肉身擋特斯拉」　駕駛狂叭回嗆...警方說話了

影／北車男落軌遭輾斃！肢體變形、腦組織四溢　司機顫抖：剛進站就跳下來了...

她接到「檢警」電話後　直接匯款19筆鉅額至香港帳戶…上億元飛了

豪大雨8/17炸新社馬路成河流　網：逆流而上、越挫越勇

南寮打卡勝地「魚鱗天梯」外海漁船失火！　「濃黑煙漫天」民眾嚇壞

嘉義東石白水湖驚見豬屍　海巡、防疫人員採樣急送驗

地鳴走山！　南投國姓鄉長豐村150米邊坡嚴重塌陷

「我來幫你付！」醉男吃湯包搶幫結帳　友沒面子成12人互毆

自家機械車梯突然卡住　嘉義民眾受困...從掀背式車廂爬出

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

容祖兒見到偶像腿軟：為何你這麼帥！　劉德華幽默「天生的」

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

任時完《他人即地獄》住進可怕考試院　李棟旭微微一笑..超級詭異！

汐止驚見「馬路格鬥場」！駕駛連環踢騎士右拳重擊雙掛彩

長髮女7PUPU「肉身擋特斯拉」　駕駛狂叭回嗆...警方說話了

影／北車男落軌遭輾斃！肢體變形、腦組織四溢　司機顫抖：剛進站就跳下來了...

她接到「檢警」電話後　直接匯款19筆鉅額至香港帳戶…上億元飛了

豪大雨8/17炸新社馬路成河流　網：逆流而上、越挫越勇

南寮打卡勝地「魚鱗天梯」外海漁船失火！　「濃黑煙漫天」民眾嚇壞

嘉義東石白水湖驚見豬屍　海巡、防疫人員採樣急送驗

地鳴走山！　南投國姓鄉長豐村150米邊坡嚴重塌陷

「我來幫你付！」醉男吃湯包搶幫結帳　友沒面子成12人互毆

自家機械車梯突然卡住　嘉義民眾受困...從掀背式車廂爬出

快訊／不倫謝忻神隱2個月　阿翔明天復出演藝圈

笑看郭柯王！韓國瑜：不知是他們3個折磨我、還是互相折磨？

安妮簽書穿這樣！透明禮服露蜜臀...轉正面「胸前中空」東西半球全看光

城市盃拳擊賽／東奧潛力股　日本世錦賽國手觀摩

超毛！丁噹還原摔落舞台真相　「突然被一股力量往後拉」

中職／復健進度落後　倪福德、歐書誠本季恐難回歸

對手下周將抹毒！韓國瑜提「7字箴言」送民進黨　自嘲：我升級變吸毒的

李昇基根本孩子王！4歲女童目睹他照顧別的女生瞪眼：那我呢？

5招教你畫出素裸底妝　美容專家解惑讓你秒懂妝前保養

花蓮選委會深入部落豐年祭　宣導投票三寶及反賄選

社會熱門新聞

輕軌車廂被噴漆　19歲男抓到了

北車男落軌遭輾斃　司機顫抖：剛..

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃..

「拔河式絞殺」桃園肉票　雙煞取..

外出看醫生休旅車起火人成焦屍

雨彈狂炸潭子暗夜巨大天坑　粉衣..

市民大道車禍　男騎士送醫不治

台東海域4天內2起　休假軍人溺..

車牌有記號　車主心驚驚怕遭鎖定

市民大道騎士殞命　車禍瞬間曝光

竹東民宅火警　30毛孩命喪火窟..

陪中暑婦下山…石碇登山隊7人遭..

吵架勒女友脖子拖行　47歲男黑..

前跆拳道國手搞特警人妻玩母子戀

更多熱門

相關新聞

少年爆「行車糾紛」！水管K頭2人掛彩

新北市石門區台二線靠近24K處、石門往淡水方向，18日凌晨5時許發生鬥毆事件，雙方共9人加入混戰、互毆。據悉，2名少年疑似發生行車糾紛，遭塑膠水管打傷頭、手。警消獲報後立即趕抵現場，並將2名少年送往淡水馬偕醫院救治，目前警方已將涉案人士全數帶回偵辦中。

酒駕男不滿被叭！爆氣狂毆運將嗆：恁爸天道盟

造謠蘇揆「抹胸摸臀」　警約談網友到案

由警察打假訊息　並非良策

他PO文：下雨都綠獨縣市淹水！警「散布謠言」送辦

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

22歲媽約12歲弟滾床！正太控將治療

快訊／具惠善宣布要離婚安宰賢！

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

大雨彈擴北台！11號颱風下周恐生成

具惠善：安宰賢只有短暫愛過我

具惠善、安宰賢談離婚私訊對話曝光

「和女友總是AA制」　台北男貼1010元帳單藏玄機

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫

《不能是朋友》結局預告讓劇迷崩潰了

台北車站1旅客落軌遭撞！南下列車延誤

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！

小鬼：《玩很大》收視下滑我的責任

更多

最夯影音

更多

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面