汐止驚見「馬路格鬥場」！駕駛連環踢騎士右拳重擊雙掛彩

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區伯爵街超商附近18日上午10時48分發生鬥毆案件，一名57歲駕駛黑色自小客車的吳男與47歲機車騎士鄭男，竟然在路中央上演一場全武行！原來是雙方在行車時不互相禮讓引發行車糾紛，2人憤而下車理論，還出手動腳互毆猛踹，造成吳男流鼻血、鄭男右小腿挫傷，但雙方表示願意和解，暫不追究刑事與民事責任。

▲駕駛與騎士爆發行車糾紛，竟然在路中央上演全武行，2人掛彩但和解收場。（圖／記者孫于珊翻攝）

畫面中，兩人不停互相拉扯，身穿白衣紅褲的吳男先將騎士推倒在地，連機車也一併倒下，吳男還上前繼續指責，騎士忍不住便直接給他一個右拳，但沒有揮中，吳男見機先補踹一腳，然後用右手猛捶2次騎士頭部，騎士邊檔邊閃對方攻勢，但吳男仍繼續出腿攻擊，右腳、左腳、右腳，連續踢3次，騎士直接再給他一個右拳反擊，正中吳男頭部，才讓吳男停止動作。

此時，一名女子從吳男車上下來勸架，儘管雙方都因打架而受傷了，但嘴巴依舊厲害，持續互指對方不是，令女子不知所措，也惹得不少民眾停車圍觀並報警。

社后派出所所長葉梓銘受訪指出，吳男與鄭男發生行車糾紛遂下車理論，因而爆發肢體衝突雙雙掛彩，雙方雖表示願意和解，但為彰顯公權力並杜絕歪風，警方主動以《社會秩序維護法》對2人依法究辦。

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