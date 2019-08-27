男大生課業壓力大自殘　怕同學知道謊稱遭隨機砍傷…他代PO也挨罰

記者黃翊婷／新北報導

新北市男大生阿偉（化名）因為課業壓力大，自殘後導致手臂上有傷，擔心被同學發現，於是謊稱是在桃園機場捷運泰山貴和站遭隨機砍傷，沒想到同學將這件事PO上網路論壇Dcard，隨即引起熱烈討論。後來檢警調查戳破阿偉的謊言，最後他與PO文的同學雙雙被依違反社會秩序維護法處以罰鍰2700元、1800元。

▲阿偉謊稱在機捷泰山貴和站遭砍傷。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，阿偉受不了課業壓力選擇自殘，今年6月間同宿舍的同學邀請他一起去洗澡，擔心手臂上的傷痕會引起懷疑，這才謊稱是在機捷泰山貴和站遭人隨機砍傷；沒想到同班同學小哲聽完後，在沒有查證的情況下於網路論壇Dcard發表文章，指稱「最近泰山貴和站附近的騎樓半夜有個瘋子會隨機砍人」、「有學生昨天被劃傷20刀」、「犯人目測182公分上下，戴口罩穿帽T」。

警方獲報進行調查，發現根本沒有這件事，於是把阿偉找來詢問，他這才坦言，是因為顧及自尊，不想讓同學知道自殘的事，才會故意扯謊說遭人隨機砍傷。而PO文的小哲到案後辯稱，他在發表文章之前有詢問阿偉，確認內容無誤才PO上網。

▲小哲把阿偉的「遭遇」PO上網，沒想到也一起挨罰。（示意圖／123RF，與本案無關）

但新北地院法官認為，假如該地點真的有發生隨機砍人事件，按照現在網路資訊發達的程度，應該很快就會有相關新聞及影片截圖，只要稍加查證就能知道，阿偉聲稱遭砍卻沒有任何相關報導，顯然與常情不符。

法官表示，小哲未經相當查證就將與事實不符的資訊發布於網路論壇，供不特定多數人觀看及分享，的確影響到公共安寧，但考量到兩人的手段、動機、違反義務之程度，以及上開行為所產生的危害，最後依違反社會秩序維護法對小哲處以罰鍰1800元，阿偉則是處以罰鍰2700元。

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