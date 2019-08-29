17吋行李箱溢屍水…技工開箱見「腐爛脫皮女屍凹折」　警曝身份竟是美魔女

▲馬來西亞箱屍案女子死狀悽慘。（圖／翻攝自says.com）

記者陳亭伃／綜合報導

馬來西亞莎阿南地區26日傳出一起箱屍案，一名電纜工當時在工作時不斷聞到撲鼻的惡臭味，循味而去發現一只行李箱，竟發現有兩條長腿掛在外面，驚覺是一名女屍趕緊報警，如今警方調查該名死者為52歲的華裔中年婦女，身中14刀遭放血而死。

綜合外媒報導，電纜工當時在案發地點附近工作，聞到一陣濃郁的腐臭味，在不遠處發現一個半開行李箱，上前一看竟是一具女屍已經腐爛腫脹。警方到場後，初步研判女死者是死後才被塞進行李箱，事隔三日後詳細身分調查與死因有了明顯的進展。

▲馬來西亞箱屍案死者身分曝光。（圖／翻攝自says.com）

雖當時警方認為死者年齡約為30歲，但實際上這名華裔陳姓女死者年齡為52歲，遭到兇嫌連捅14刀，接著塞進17吋的行李箱丟棄到2公尺深的深溝中。法醫判定，女子應為致命的14刀失血過多身亡，也沒有遭到性侵，其中光是腹部就有10刀幾乎血肉模糊。

此外，法醫也表示，死者已經身亡一段時間，因此已經有部分遺體腫脹、腐爛，手臂上有卡介苗的接種痕跡，皮膚因腐爛脫落，最終靠指紋鑑定身分。而在放屍體的行李箱中還找到一支可以伸縮的警棍，目前莎阿南警方正在追緝凶嫌下落，並了解死者交友情況。